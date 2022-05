Paola Rojas confiesa que no quería ser parte de ‘Netas Divinas’, ¿por?

Sin duda, el debatir con sus compañeras y sus invitadas, lo mismo que compartir sus vivencias en el programa, hicieron que Paola viviera una profunda transformación tanto en su persona como en la relación que estableció con sus compañeras de Netas Divinas.

“A veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras. Hoy lo agradezco como no tienes idea. Me fascina el programa, para mí es terapéutico. Las amo, son mis hermanas. Me río, pero lloro”, afirmó la periodista.