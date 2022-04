Sacamos la calculadora y esta es la fortuna de JLo, ¡en anillos de compromiso!

"Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde", continuó. Lopez hizo referencia a una obra de arte que cuelga en su oficina, que presenta un pájaro verde posado en la mano de alguien y las palabras "Let Go" a ambos lados.

"No compro mucho arte, pero compré esto", compartió. "Uno porque me encantan los colibríes y dos porque me encanta el color verde. Los pájaros siempre vuelan a mi alrededor. Siempre he tenido una conexión especial con los colibríes. Me di cuenta de que mucha gente dice que simbolizan el amor, donde quiera que vaya, me siguen.

"Cada vez que estoy en un momento de duda y confusión, uno aparecerá mágicamente junto a mi ventana, recordándome que el universo siempre nos hablará si estamos abiertos a las señales", agregó. Su asociación entre el color verde y la buena fortuna fue una de esas señales, y reveló que le enseñó que "no hay coincidencias" en la vida.

¡El verde es EL color de Jennifer Lopez! (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

"Dice, 'déjate ir', que en ese momento de mi vida era algo que realmente necesitaba hacer", expresó. "Se ha convertido en una de mis percepciones y filosofías… que cualquier cosa a la que te aferres con demasiada fuerza se romperá", analizó la protagonista de Marry Me.

Jennifer explicó que "me encanta en esta imagen cómo la mano está abierta de par en par, y el pájaro simplemente está sentado allí… yendo a ninguna parte. Es sobre la confianza. Tenemos que confiar en que lo que es para nosotros, será para nosotros, pase lo que pase. Confianza y amor".

Este análisis la estrella pop lo hizo tras recibir su anillo de parte de Ben, y que levantó todos los rumores (ahora confirmados) de su próximas boda, cuando días antes fue fotografiada luciendo lo que parecía ser su engagement ring en el dedo. El viernes, su hermana Lynda compartió una foto de la sortija en Instagram y felicitó a la pareja.