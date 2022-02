Las Kardashian recuerdan a su papá, Robert, en el que hubiera sido su cumpleaños

En su mensaje, la ex pareja de Kanye West expresó su convencimiento de que Robert sigue velando por ella como ángel de la guarda, aunque eso no significa que Kim ya no lo extrañe tanto como el primer día.

En un día tan especial para la celebridad y sus hermanas Kourtney y Khloé, la socialité también quiso subrayar la herencia que recibió de su padre.

Foto de Kim Kardashian (Instagram/Kim Kardashian)

"¡Selfie de cumpleaños con mi papá! Sacamos esta foto el día en que celebramos su cumpleaños en un restaurante armenio en 1998. Gracias por guiarme siempre y por protegernos a todas. Hoy definitivamente te celebramos, papá. ¡Te echo tanto de menos!", reza el entrañable mensaje que ha dedicado Kim a su querido y añorado padre.

Uno de los gestos más significativos que Kim Kardashian quiso tener para honrar la memoria de Robert ha sido el de seguir sus pasos en como abogada. La estrella empezó a estudiar la carrera hace unos años, pero ha tenido que compaginar la tarea con sus responsabilidades como mamá de cuatro hijos, sus negocios y, asimismo, su perfil como activista por los derechos sociales.