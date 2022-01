Britney Spears llama 'escoria' (otra vez) a Jaime Lynn en Instagram

Oops! She did it… ya entendieron la idea. Britney Spears llamó a su hermana Jamie Lynn "escoria" —otra vez— en un post que la cantante publicó este viernes. "¿Bestseller nacional DUH...el momento de tu libro fue increíble… ¡Especialmente sabiendo que el mundo entero no tenía idea de lo que realmente me hicieron a mí!".

La súperestrella, de 40 años, escribió en su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a las memorias de su hermana menor, Things I Should Have Said. Jamie Lynn, de 30, se describió a sí misma: "¡Una autora bestseller nacional!", en otra publicación del viernes en Instagram.