VIDEO: "Estoy muy aburrida", asegura Britney Spears y tiene nueva ocurrencia

Por supuesto, pidió opinión a sus fans. La intérprete se tiñó el pelo de morado, con el beneplácito de su estilista de confianza, y se presentó a sus fans de la plataforma con una banda sonora tan reconocible como Girls Just Wanna Have Fun, de la legendaria Cyndi Lauper: una artista muy conocida por los vivos colores de su cabellera.

"Aquí estoy con mi pelo morado. Estoy aburrida, ¿ok? Muy aburrida, así que mi chica (que le arregla) de las uñas me dijo que lo hiciera. Y lo hice, pero no sé si me gusta", explicó la princesa del pop en la descripción que acompaña su publicación, en la que también aparece con un vestido de 100 dólares y unas llamativas botas rojas.

Muy enojada con Jamie Lynn

La artista estadounidense está tratando de iniciar una batalla judicial pura y dura con Jamie Lynn, a cuenta de la polémica autobiografía de la menor de las Spears, Things I Should Have Said.

Esta semana se dio a conocer que Britney había enviado a su hermana un aviso legal para que paralice la distribución del libro. Los abogados de Jamie Lynn, sin embargo, han contestado a esta carta, según TMZ, destacando la contradicción que se desprendería de la petición de la vocalista.