Productor de RBD le responde a Sergio Mayer Mori por despreciar su música

“La respuesta es NO. No me ofende en lo más mínimo y, además, celebro su honestidad. Nos parezca o no, RBD ya forma parte de la historia de la música Pop y, en lo personal, me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno. Lo demás es subjetivo”, agregó.

Carlos Lara (Facebook)

El músico se pronunció orgulloso de llevar a la cima a RBD, dijo que espera con ansias ver el trabajo musical de Sergio Mayer Mori y le deseó al menos "el uno por ciento del éxito" que tuvo la agrupación. “Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori, a quien le deseo, por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD. Fin del comunicado”, puntualizó.

De inmediato, su comunicado provocó la reacción de varios internautas que celebraron sus palabras. "¡Suelta el micro y aplaudimos!", "Dudo mucho que tengan la mitad del éxito que tuvo RBD" y "Tu respuesta es educada y exacta y para los que estuvimos en el proyecto de RBD nos queda claro" fueron algunos de los comentarios que se pueden leer al pie de la publicación.