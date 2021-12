Thalia preocupa tras revelar que no puede caminar tras fuertes dolores

Explicó que desde hace un mes y medio está experimentando severos problemas en la espalda. "Estoy en un grito desde hace mes y medio o dos meses. Me he mantenido calladita, pero saben que no soy así. He tenido fuertes dolores lumbares que me han impedido caminar, sentarme o acostarme. Todo me duele”, contó.

Aclaró que tuvo que dejar de hacer ejercicio, pues también se descompensó. “Yo digo que es porque dejé de hacer ejercicio y me descompensé y luego me agaché por Gigi, mi perra chihuahueña y sentí algo”, explicó.

Aclaró que el problema de su espalda se centra en la parte baja, pero ya está recibiendo un tratamiento de acupuntura. “Les estoy compartiendo esto, porque no he posteado tanto, la espalda baja me tiene mal. ¡Qué horror qué te duela la espalda! Estoy haciendo acupuntura y ejercicios para acondicionar los músculos internos. Ya quiero volver a bailar, cantar y a ser la misma”, puntualizó la cantante.