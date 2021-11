Galilea Montijo se deslinda de Inés Gómez Mont y exige alto a acusaciones

Inmediatamente después la presentadora mexicana se deslindó de cualquier tipo de acto ilícito de su colega y amiga Inés Gómez Mont. “No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”.

Galilea Montijo. (Instagram/Galilea Montijo.)

Asimismo, destacó que su hermana pudo obtener su libertad gracias a la ayuda de la defensa legal de la televisora de San Ángel. “Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado”.

Finalmente, Galilea Montijo imploró: “Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre, seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos, perdón por verme así, pero la verdad ya es demasiado, perdónenme. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga”, finalizó.