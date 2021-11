“Lo que digo de ella lo sostengo”: Anabel Hernández responde a Galilea Montijo

¿Arturo Beltrán Leyva y Galilea Montijo?

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen... siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que hay rumores. Viene de un canal de YouTube, que viene en un libro que no ha salido”, dijo Galilea.



En respuesta a estas declaraciones, Anabel Hernández dijo en entrevista para Infobae México que sostiene lo publicado sobre Galilea Montijo, quien, aunque no es el personaje principal de libro, es mencionada entre otras mujeres como Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién o Erika Ellice Sotres Starr.

Esta es la portada del más reciente libro de Anabel Hernández. (Cortesía)

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, comentó en entrevista. “Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”.

La periodista reiteró que la esfera del espectáculo se ha entremezclado con capos a lo largo de la historia.