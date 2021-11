Estos son los estrenos en Netflix, Amazon y más en diciembre 2021

Series y películas que estrenan en HBO Max

Los visitantes (5 de diciembre)

La segunda temporada de la innovadora serie Los visitantes vuelve a tener un brutal asesinato como punto de partida. De nuevo, un equipo de élite tendrá que ser capaz de resolver un crimen en una realidad distópica en la que las personas (también las malvadas) tienen la capacidad de viajar en el tiempo.

And Just Like That (9 de diciembre)

¿Qué ha sido de las chicas de Sexo en Nueva York ahora que ya sobrepasan los 50? Bajo el nombre de And Just Like That, esta serie de HBO Max mostrará cómo le ha ido a Carrie, Miranda y Charlotte después de tanto tiempo. Adaptada a los nuevos tiempos y sin Kim Cattrall, la actriz que dio vida a Samantha durante seis temporadas y dos películas.



Sin novedad (19 de diciembre)

Pilar Castro, Carlos Areces, Arturo Valls, Pilar Castro y Toni Acosta protagonizan esta serie de humor que es una de las grandes bazas de esta plataforma en la ficción nacional. Basada en el formato australiano No Activity, cuenta cómo el desarrollo de una operación policial rutinaria puede acabar siendo un auténtico descontrol.