Responde Toño Mauri a insinuación de que recibió trasplante por influencias

Vía Zoom el ex integrante de Fresas con Crema explicó que todo el esfuerzo para investigar dónde podría recibir el doble trasplante de pulmón que necesitaba, después de que en el hospital en el que se trató por Covid-19 le dijeron que no había nada más que hacer sino lograban la cirugía, fue de Carla Alemán Magnani.

Para Toño Mauri su mayor motor fue su esposa Carla Alemán Magnani. (Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

"Yo llego aquí (al Health Shands) con mi seguro, el que todas las familias deben de tener, no es un tema de que yo conozca a alguien, aquí en Estados Unidos eso no funciona, yo no llegué con recomendación o carta, llegué como un paciente más y es importante, decir que fue gracias al seguro que nos cubre y ayuda.

"Ese fue mi caso, pero hay otras formas que el hospital pone para ayudar a las personas, dependiendo de la urgencia. Se me trató como a cualquier paciente porque aquí nadie sabe quién soy ni de donde vengo. Aquí la única influencia que vale es quien necesita vivir y eso te abre la puerta", expresó Toño.

Toño Mauri pone un alto a quien asegura que por 'influencias' recibió trasplante

Mauri explicó también en el University of Florida Health Shands Hospital los pacientes que son recibidos son "personas de una necesidad de un órgano para poder vivir, entran a una lista para esperar esta donación". En su caso la espera no fue, por fortuna, larga ya que "estando en el hospital, en dos semanas surgió la oportunidad (del trasplante)".