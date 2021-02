Toño Mauri revela que estuvo en coma durante cuatro meses

“Volé en un helicóptero a Gainesville, Florida y entré al hospital. Desde ahí empezó el proceso del trasplante. Yo estaba muy ilusionado por ver a mis hijos, y lo hice. Dios estuvo conmigo. Siempre, le decía: 'Dios mío, dame la mano, no me sueltes y acompáñame'. Me acompañó, yo sentía su presencia y me daba paz. Sentía algo que me decía: ‘todo va a estar bien’; a los 10 días me dijeron que ya tenían unos pulmones.

Toño Mauri estuvo en coma durante cuatro meses y sufrió una hemorragia interna. (©GettyImages 473092118)

“Carla (Alemán, su esposa) me platicó que tuve una hemorragia interna que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabían qué había pasado, pero que yo estaba normal”.

El proceso de recuperación será lento. Toño Mauri no puede caminar aún y aún no se recupera de la traqueotomía que le hicieron para que pudiera respirar. Pero no pierde la fe en dios, que asegura, siempre estuvo ahí.

“Dios es el que decide. Quizá yo ya me tenía que haber ido, y me dio la oportunidad cada noche pensé que era la última. Cuando abracé a mis hijos lo primero pensé lo logré, lo logramos juntos. Abrazarlos era lo que yo anhelaba, era mi esperanza.

Hoy en día estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz, de ver lo que más quiero. Físicamente no puedo caminar, tengo la traqueotomía, pero son cosas que van a llegar a su tiempo. Por eso le pido a la gente, que se cuide, que por favor, si tienen que usar lo que tienen que usar que lo úsenlo, este virus es algo terrible”, finalizó.