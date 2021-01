Graciela Mauri habla del 'milagro' que salvó la vida de su hermano Toño

Y dejó en claro que lo más triste es no poder estar cerca de él: "Si le pasa a uno de los tuyos es un sufrimiento espantoso que, como te digo, no se lo deseo a nadie, es muy feo, porque además es una enfermedad que tienes que pasar solo, donde como familia no puedes estar con la persona que amas”.

Toño Mauri, Graciela Mauri, Hector Loustaunau (César Toledo)

Hace unos días, Antonio Mauri, hijo del actor, reveló el último logro de su papá tras el trasplante durante una entrevista con el programa Sale el Sol.

“El doctor está súper contento de cómo salió todo, ya ahorita está caminando, va súper bien, entonces. Lo que sigue es que nos lo regresen y empezar a hacer terapia física para recuperar su fuerza, pero el pulmón ya está súper bien, ya puede regresar a la vida”, el joven aseguró que espera que muy pronto su papá esté de nuevo en casa: “Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos los regresan aquí a casa, y bueno, vamos a seguir así cerca para seguir monitoreando todo”, comentó.