"Carla (Alemán Magnani) es mi compañera, mi ángel", asegura Toño Mauri

Fueron dos momentos los más esenciales que marcaron este nuevo renacer de Toño y él los compartió con una voz llena de emoción, luego de superar, de forma casi milagrosa, una hemorragia interna que todos pensaron le costaría la vida: "Cuando los enfermeros y doctores me despidieron con un aplauso enorme que me dio fuerza.

"Ese momento me marca para siempre. Y luego bajar a la calle y abrazar a mis hijos no lo voy a olvidar, es como cuando naces; los colores, olores y la gente, ahora que la veo caminar, y estoy en el proceso, me doy cuenta de lo valioso que es y nosotros lo damos por hecho porque es parte de la naturaleza; respirar, tomar aire y sentir", contó.

Mauri agradeció al equipo del University of Florida Health Shands Hospital, que logró conseguir en dos semanas al donador ideal para realizar la operación y sacarlo adelante, aunque en esta oportunidad quiso también dejar en claro que el poder someterse al doble trasplante de pulmón no fue un asunto de influencias.

Toño Mauri ya se reencontró con su familia y pronto dejará el hospital

"Yo llego aquí (al Health Shands) con mi seguro, el que todas las familias deben de tener, no es un tema de que yo conozca a alguien, aquí en Estados Unidos eso no funciona, yo no llegué con recomendación o carta, llegué como un paciente más y es importante decir que fue gracias al seguro que nos cubre y ayuda.

"Ese fue mi caso, pero hay otras formas que el hospital pone para ayudar a las personas, dependiendo de la urgencia. Se me trató como a cualquier paciente porque aquí nadie sabe quién soy ni de dónde vengo. Aquí la única influencia que vale es quien necesita vivir y eso te abre la puerta", expresó Toño.

Por el momento la familia Mauri Alemán permanecerá en Kenansville, Florida, un mes más para que el actor pueda realizar la terapia física que requiere, a nueve semanas del trasplante. Está en una casa que comparte con todos los miembros de su familia, incluso reveló que el esposo de su hija Carla lo consiente y le cocina cada vez que se lo pide.