Esto pasó con el Twitter de León Larregui tras promover no vacunarse

El post, debido a la suspensión ya no puede verse, sin embargo, usuarios hicieron una captura de pantalla que circula en internet y por lo que León se hizo trending topic este martes; a nivel nacional alcanzó la primera posición de menciones en las principales ciudades, aunque no figura entre las 15 mayores búsquedas en Google, de acuerdo con Trendingtopics.mx.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mí… pero es la verdad", posteó el músico, que de acuerdo a otras publicaciones logró responder de forma irónica a algunos comentarios.

Este es el tweet, que ya no está disponible, que le costó a León Larregui la cancelación de su cuenta. (Twitter/León Larregui)

A alguien que lo criticó por subir el tweet, Larregui les dijo: "Va, te invito a vacunarte, ¡ahí me avisas! cómo te va". Para rematar, a la gente que le pedía reconsiderar su opinión o simplemente reprobaba el tweet les escribió: "Pobre banda, ¡qué pobre, qué pobre juventud!". Así, la compañía del ave azul decidió cancelar su usuario @LeonBenLarregui.

Como parte de un sistema en el que constantemente se toman acciones cuando se realizan comentarios negativos, Twitter informó que mensajes que impulsaran el odio racial, así como los que dieran información falsa o que afectaran a la sociedad serían causa directa para cerrar las cuentas, tal y como pasó con Paty Navidad, a principios de enero.