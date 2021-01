Acusan a hijo de Martha Figueroa de ser abusador

"Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en Twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde él aceptaba que “se habían pasado de ver…”. La señora Martha me amenazó para que borrara todo".

La cibernauta aseguró que no busca venganza y que no le sorprenden los comentarios que la periodista hizo en el programa Hoy. “Saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo. No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. Me han llegado un par de DMs de niñas contándome situaciones de violencia física y psicológica que vivieron con este 'hombre'. Tristísimo”, finalizó.

Esta mañana, Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre ofrecieron una disculpa a Nath Campos, después de que en redes sociales los internautas les hicieran saber su desacuerdo con la postura que tomaron al informar sobre el video en el que la influencer denunció su historia de abuso a manos del youtuber Rix.

“No es momento de justificarme, no viene al caso que diga lo que dije, lo que no dije, porque me equivoqué, me equivoqué porque no me supe expresar, porque no supe encontrar las palabras correctas para intentar dar el mensaje que personalmente creía en ello, de ninguna manera creo que nadie merezca algo así, no solamente las niñas o las mujeres, sino también los hombres, ningún ser humano merece este tipo de violencia esté como esté, aunque estés hasta el cepillo, tu agresor esté hasta el cepillo, no debe suceder, entonces creo que me equivoqué de tribuna para hablar de otro asunto, no puse punto y aparte para hablar de otro tema en general que me preocupa muchísimo que es el tema del abuso y el exceso al alcohol, que sí propicia muchas cosas, revolví la gimnasia con la magnesia y por eso, Nath, te quiero ofrecer una disculpa, como se lo dije ayer a tu madre, a quien conozco de muchos años, tenemos una relación de amistad, lo siento mucho”, declaró Martha Figueroa.