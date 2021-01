Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su romance con un hombre mayor que ella

“Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, de compartir y de conocernos… entonces, ¡qué bello, ¿no?! A veces no sabes qué esperar, pero yo no espero nada y ahí es cuando empiezas a ver qué hay detrás de esa persona, no lo que digan, porque eso a mí me vale”, puntualizó.

Sobre cómo la trata el empresario, La Guzmán dijo : “Es un gran hombre, es un hombre mayor que yo y eso me encanta porque eso marca una gran diferencia para mí, y pues ¡qué bendición!, ¡bienvenido sea!”.

Al ser cuestionada sobre si le gustan que la cuiden sus parejas, la cantante explicó: “Me encanta que me protejan, que me hagan sentir que yo soy la mujer… siempre lo he hecho (cuidarlos), creo que esa es la manera de que yo abra mi corazón y de que yo deje hacer al hombre su papel porque no está bien que yo haga todo, pero como estoy acostumbrada, lo difícil, es decir: “Ah, ok, hazlo tú”, pero ya me estoy dando cuenta, tengo 52 años, voy a cumplir 53”, añadió la intérprete de 'Día de suerte'.