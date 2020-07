Con foto inédita, Sylvia Pasquel recuerda a Viridiana, su hermana fallecida

“La hermosa Viridiana”, “Hermoso recuerdo”, “Hermosa imagen hermoso recuerdo”, “Qué bonita foto” y “Hermosa foto con toda la familia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

Hace unos días, Sylvia Pasquel captó la atención de diferentes medios de comunicación, luego de que su hija, Stephanie Salas revelara que a lo largo de sus 50 años ha enfrentado varias pérdidas que marcaron su niñez y adolescencia. La actriz y cantante contó que la primera muerte con la que tuvo que lidiar fue la de su padre, un dolor que su madre intentó evitar al ocultarle que su papá había muerto.

"Perdí a mi padre a los 10 años, ese es como el drama de mi vida, tuvo un infarto fulminante de la nada y pues fue traumático para todo mundo porque nadie se lo esperaba, era una persona muy joven", contó para Ventaneando sobre su papá quien falleció el 3 de mayo de 1979 a los 33 años.

"Mi madre como que tenía mucho miedo de decir, como sabía que era mi adoración. No juzgo ni mucho menos a mi madre, pues ella en su razonamiento dijo: 'No quiero hacerle daño a Stephanie y mejor después le digo', entonces por un 'tiempillo' se me ocultó la muerte de mi padre", reveló en aquella entrevista.