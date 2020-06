Enrique Guzmán rompe toda relación con su nieta Frida Sofía

En abril de este año, cuando se pensaba que los problemas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán habían terminado o al menos se habían calmado por la pandemia, la joven cantante sorprendió al señalar que los empleados de su mamá la manipulaban.

Este nuevo ataque no le pareció a su abuelo, quien de inmediato se puso de parte de su hija.



"Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre. Que saque su talento adelante y ya. Nada más, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Frida va a cumplir 30, ya tiene bastantes pelos en partes nobles de su cuerpo como para poderse rascar ella sola. Estábamos muy contentos todos hasta que salió la niña a decir sus pend… nuevamente. Es una pend…, la verdad”, dijo Enrique Guzmán a Ventaneando, lo que enfureció a su nieta.

En respuesta, Frida Sofía publicó en redes una foto en la que aparece con su abuelo, sobre la que escribió: “Aquí el señor Guzmán con ‘la pendeja’ de su nieta. Qué linda familia, hablo la verdad, no me callo más”.

Frida Sofía y Enrique Guzmán. (Instagram.)

Un mes después la hija de Alejandra Guzmán lo volvió a insultar: “En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa”, reveló a una revista de circulación nacional.

"Hablar de si yo tengo vello púbico o no, ¿él qué chin… sabe?, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba".