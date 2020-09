Silvia Pinal celebra su cumpleaños 90, con sus hijos y dos pasteles especiales

Se puede leer en la emotiva dedicatoria de la estrella de Los años perdidos a doña Silvia. También quiso brindar de forma digital por "la mujer que me arrulló en su brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Brindo por ella ¡Por mi madre! ¡Te amo con mi vida, dúrame muchos años más llenos de salud, amor y felicidad mamita!".

Con un globo enorme con la edad de la festejada, 90, la comida fue a base de mariscos, que fueron preparados con todo el amor por el restaurante El Peladito (del que es socio Alexis Ayala). Las grandes ausentes de la fiesta fueron Frida Sofía y Michelle Salas, pero sí estuvieron Giordana, Apolo y Schersa Guzmán.

Sabedora de que la prensa ha sido siempre su aliada, en las buenas y malas, Pinal quiso compartir su felicidad con los medios de comunicación apostados a las afueras de su casa: "Me siento bien, feliz, llena de ilusión, me gusta lo que está pasando, espero que todo se componga, que ya no vengan seres de otro planeta (risas).

"Estoy con muchas esperanza de lo que espero hacer, con mi familia y con el nuevo miembro... Nada a vivir y a trabajar. No tengo que pedir tengo que dar, he tenido felicidad, trabajo esfuerzo y mucho éxito. Voy a regresar con una historia muy bonita (a la televisión)".