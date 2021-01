¿Será la definitiva? Chrissy Teigen deja el alcohol, una vez más

Al final, se emborrachaba y acababa haciendo el ridículo frente a otras celebridades a las que, para más polémica, admiraba mucho.

"Nadie me dijo nada al respecto. Daban por sentado que no pasaba nada porque a la mañana siguiente siempre me encontraba bien. Pero en el fondo sabía que algo no iba bien", confesó entonces Chrissy para desvelar por qué esa dinámica se había convertido en un problema.