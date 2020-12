La emotiva despedida de Beatriz Gutiérrez Müller a Armando Manzanero

"No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar la boda de un político de un país centroamericano. El que se casaba era un ex presidente y todo era lujo y exageración. Manzanero me dijo que lo hacía contra su voluntad, porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía ese presidente. Porque se hacía esa fiesta ostentosa", aseguró.



Aunque no se tienen todos los detalles de cómo surgió la negociación para la creación de Estás aquí, en enero de 2019, fue la propia Beatriz Gutiérrez Müller quien dio a conocer que haría una colaboración con el maestro Manzanero, a través de su cuenta de Instagram:

“Estás aquí se encuentra cada vez más cerca. Fue un poema que quiso ser canción, acontecimiento posible gracias a la creativa Mónica Vélez. En medio del camino se apareció el piano de Armando Manzanero y el genio de Tania Libertad”.