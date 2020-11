José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de acusaciones de Eugenio Derbez

Yo le agradezco que nunca me habló mal de mi papá y le agradezco que, al contrario, fomentara una relación… obviamente las parejas ahorita se tiran con todo, pues no se puede hacer gran cosa, ya es cosa de cada quién José Eduardo Derbez, actor

Esta versión sería muy distinta a la que ha contado Eugenio desde hace algún tiempo. Una vez relató que debido a que pasó muchos años alejado de su hijo, decidió disfrazarse para intentar colarse a la casa de Ruffo para verlo.

Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo no le permitía ver a José Eduardo. (Agencia México)

"Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que sólo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me la quitaron, no me podía ni acercar.

"Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí… intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar –Fayad–. Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra", contó en aquella ocasión Eugenio.