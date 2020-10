Otro Derbez ya fue víctima del coronavirus

El actor no confirmó la fecha en la que compartirá el video en el que contará su experiencia con el Covid-19; sin embargo, dado que ayer se presentó ya a una alfombra roja se entiende que ya lo dieron de alta y, al parecer, no tiene secuelas de consideración.

Por otra parte, Vadhir Derbez aseguró que su hermano José Eduardo ya está muy bien de salud. “Yo sí estoy al pendiente de él y está súper, de hecho lo vi hoy mismo. Ya está del otro lado. Hay que estar como al pendiente de la familia… en este caso mientras no te dé tan fuerte, la logras librar”.



El domingo, José Eduardo Derbez publicó en YouTube un video titulado “Me diagnosticaron con Covid-19 y ésta fue mi experiencia”, donde habló del miedo que tuvo al enterarse que se había contagiado.

"Me espanté mucho. Me puse muy mal, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, cómo contarles. Primero respiré, me calmé, me tranquilicé. Y ya que estaba más tranquilo le avisé a mi mamá, a mi padrastro, a mi papá, a mis hermanos, mis tías. A toda mi familia les fui avisando poco a poco. Toda mi familia me dio muchísimas palabras súper lindas; me apoyaron. Mi mamá y mi papá se preocuparon”.