Jennifer Lopez triunfa en los People's Choice Awards (llenos de 'girl power')

La recientemente "viral" Ellen Pompeo por su fotografía con la que celebró el esperado regreso de Patrick Dempsey a la serie Anatomía de Grey, se alzó con el premio The Female TV Star, y enamoró con el estilismo más arriesgado: de transparencias con un dos piezas fluido plateado del diseñador David Koma que tapó sus pies.

Ganar este premio es la confirmación de que las personas responden a la idea del amor, responden a la idea de aceptación. Responden a la idea de ayudarnos los unos a los otros. El 2020 ha sido un año retador. Y también nos ha demostrado que cuando nos cuidamos entre todos, y nos comprometemos todo lo que es posible Ellen Pompeo

La ceremonia, conducida por Demi Lovato (quien mostró cinco looks durante la velada, uno de ellos en tendencia, de manga larga y palazzo, rojo de lentejuelas de Naeem Khan), coronó como máxima triunfadora, con cuatro premios del público, a la banda surcoreana BTS: Grupo, Álbum (para Map of the Soul: 7), Cancióny Video por Dynamite.

Justin Bieber fue premiado como Artista Masculino del Año y ofreció una actuación en vivo, como la de Chloe x Halle, ambos optaron por el negro para sus outfits. La gala la cerró Tyler Perry, que se llevó el galardón a Campeón de la Gente, y les pidió "nunca rendirse ante la vida".