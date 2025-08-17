Drake Bell pone fin a su matrimonio y revela relación con una mexicana

Drake Bell solicitó el divorcio de su aún esposa, Janet Von Schmeling, en el condado de Seminole, Florida. De acuerdo con el portal TMZ, la petición y sus detalles de la demanda no estuvieron disponibles de inmediato en los registros judiciales.
El actor y cantante estadounidense sigue el mismo camino que tomó Janet en 2023, cuando presentó la demanda de divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles tras cuatro años de matrimonio y un hijo en común, Wyatt Bell.
Drake Bell solicita el divorcio de Janet Von Schmeling
La abogada de Drake Bell, Brittany Staggs, pidió respeto a la privacidad de la expareja mientras avanza el proceso legal: “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”, declaró.
En 2023, Janet fue la primera en dar inicio al trámite, alegando “diferencias irreconciliables”. En aquel entonces, solicitó la custodia legal y física de Wyatt, además de manutención conyugal, dejando a Drake con derechos de visita.
Mientras tanto, el protagonista de Drake y Josh se encuentra en México rodando una película. Durante un reciente encuentro con la prensa, confirmó que actualmente tiene una nueva pareja, una productora mexicana cuyo nombre prefirió mantener en reserva. “Ella es productora, graba discos en un estudio, es grandioso”, expresó al elogiar su talento y belleza.
La historia de amor de Drake Bell y Janet Von Schmeling
Drake Belly la actriz y modelo Janet Von Schmeling iniciaron su relación en 2013 y la mantuvieron en privado durante varios años. Tras cinco años de noviazgo, en 2018 decidieron casarse en una ceremonia privada.
En junio de 2021 dieron la bienvenida a su hijo, Wyatt Bell. Durante ese mismo año, Janet se convirtió en un gran apoyo para el actor, cuando éste se declaró culpable de cargos relacionados con delitos contra una menor de edad, situación legal que derivó en libertad condicional y servicio comunitario.
Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse debido a los problemas del cantante con el abuso de sustancias. La situación se complicó tras un incidente en el que Drake fue visto inhalando una sustancia mientras su hijo estaba en el automóvil, lo que llevó a Janet a tomar la decisión de separarse.