Drake Bell pone fin a su matrimonio y revela relación con una mexicana

Drake Bell solicita el divorcio de Janet Von Schmeling

La abogada de Drake Bell , Brittany Staggs, pidió respeto a la privacidad de la expareja mientras avanza el proceso legal: “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”, declaró.

Drake Bell y Janet Von Schmeling. (Instagram/Drake Bell)

En 2023, Janet fue la primera en dar inicio al trámite, alegando “diferencias irreconciliables”. En aquel entonces, solicitó la custodia legal y física de Wyatt, además de manutención conyugal, dejando a Drake con derechos de visita.

Mientras tanto, el protagonista de Drake y Josh se encuentra en México rodando una película. Durante un reciente encuentro con la prensa, confirmó que actualmente tiene una nueva pareja, una productora mexicana cuyo nombre prefirió mantener en reserva. “Ella es productora, graba discos en un estudio, es grandioso”, expresó al elogiar su talento y belleza.