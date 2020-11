El Dr. Derek Shepherd regresó a Grey’s Anatomy y sus fans enloquecieron

Shonda Rimes decidió complacer a los fans al menos con unas breves escenas del esperado reencuentro y de inmediato se generaron reacciones al respecto.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey. (Twitter/Grey's Anatomy.)

“El reencuentro de Meredith y Derek me dio toda la vida que necesitaba...pero el "I miss you" y su "I know" me destrozó", "Por fin, Grey’s Anatomy trae de vuelta al set a Patrick Dempsey en su papel de Derek Shepherd, te extrañamos McDreamy", "Llevaba 5 años esperando esto y no voy a superar jamás el reencuentro de Derek y Meredith", son algunos de los comentarios de fans en Twitter.