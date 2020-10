Así han sido las primeras semanas Gigi Hadid como mamá

El pasado 24 de septiembre la primogénita de Gigi Hadid y Zayn Malik llegó al mundo. Fueron los famosos papás quienes confirmaron la noticia, luego de varios días en los que se especuló sobre el nacimiento de la bebé.

"Nuestra pequeña ya está aquí, sana y preciosa. Intentar describir con palabras lo que siento ahora mismo sería imposible. El amor que siento hacia este pequeño ser humano es algo incomprensible. Me siento muy afortunado de conocerla, de poder decir que es mía y agradecido por la vida que vamos a compartir juntos", escribió el ex integrante de One Direction en sus redes.