El exclusivo regalo que Gigi Hadid recibió en honor a que se convirtió en mamá

"Nuestra pequeña ya está aquí, sana y preciosa. Intentar describir con palabras lo que siento ahora mismo sería imposible.

"El amor que siento hacia este pequeño ser humano es algo incomprensible. Me siento muy afortunado de conocerla, de poder decir que es mía y agradecido por la vida que vamos a compartir juntos", escribió el ex integrante de One Direction en sus redes.

"Nuestra niña se nos ha unido en este lado de la tierra este fin de semana y ya ha cambiado por completo nuestro mundo. Estoy tan enamorada", posteó Gigi.