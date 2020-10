Paulina Goto comparte los "tesoros" que le regaló a su papá antes de morir

El pasado miércoles 16 de septiembre, Paulina Goto anunció a través de su perfil oficial en Instagram el lamentable fallecimiento de su papá, el señor Eduardo Gómez Gerling, quien murió a los 57 años de edad a causa de un infarto, de acuerdo con el programa matutino de la cadena Univisión, Despierta América.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón. Porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.. (palabras de mi papá)”, posteó la actriz para conmemorar a su papá.