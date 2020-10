Ana Brenda reacciona al romance de Iván Sánchez y Camila Sodi

“No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo”, expresó la intérprete durante una charla que sostuvo en el programa matutino Despierta América.

Sin embargo, Ana Brenda contestó amablemente a la pregunta dejando claro que su relación con Iván es cosa del pasado y ahora no tiene más que buenos deseos para él. “Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quien”, agregó.

Ana Brenda e Iván Sánchez trabajaron juntos en 2015 cuando protagonizaron juntos la telenovela Lo Imperdonable. El romance traspasó la pantalla y en febrero de 2016 se destapó la relación entre los actores cuando fueron captados disfrutando de unas vacaciones en Puerto Escondido, Oaxaca.