Millie Bobby Brown confiesa que quiere protagonizar un biopic de Amy Winehouse

En vista de que esta última ya ha conseguido que la reina del pop se ponga en contacto con ella, la protagonista de 'Stranger things' decidió dejar en claro que le gustaría sumarse a la moda de los biopics de cantantes, que tan bien han funcionado en taquilla, con uno de Amy Winehouse.

"No diría que es una figura histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse", ha confesado durante la promoción de la película Enola Holmes que acaba de estrenarse en Netflix. "Personalmente, creo que es un icono de la música R&B y del blues, y de la cultura musical en general. Adoro su música y me impactó mucho toda su historia, así que me gustaría meterme en su piel".