"Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa, ha sido por algo extraño, no intencional. Como saben, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejen de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie (sic)", explicó en un comunicado publicado en Instagram.

En realidad, la madre de Cristiano solo es capaz de publicar fotos y leer comentarios, así que parece poco probable que conozca el 'manual de buenos modales' de Instagram lo suficiente a fondo como para llegar a la conclusión de que dejar de seguir a Georgina sería una forma de darle la espalda públicamente.