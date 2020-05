Anahí celebra su cumpleaños de la forma más valiosa en pleno encierro

“Ayer mi esposo me decía ‘Qué padre cómo te tomas todo, de forma no personal, y eso está padre, eso está bien porque te sabes reír de ti misma’... ya saben de qué estoy hablando…”, dijo en referencia a los recientes comentarios que surgieron sobre ella en las redes a raíz de la viralización del video en el prepara enfrijoladas.

La cantante reveló que celebraría su cumpleaños en familia y cocinaría su pastel de cumpleaños, pero “prometo no pasarles la receta”, además, no perdió la oportunidad de agradecer a la vida por cumplir un año más.

Finalmente, expuso otro de los aspectos que la han sensibilizado esta cuarentena, aunque ha tomado todo con filosofía: “Extraño muchísimo a mi hermana, hay muchas personas que saben el amor y la conexión que tenemos mi hermana y yo y no la veo desde hace mucho y pues me duele mucho. Pero de pronto este verte, extrañarte y no estar juntas se ha convertido en el acto de amor más grande que le puedes dar a una persona que quieres, el decir ‘Ahorita no te veo porque te estoy cuidando’…”, aseguró.