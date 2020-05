Abogados detallan el sufrimiento de Pablo Lyle en arresto domiciliario

Lehr confirmó que Pablo se encuentra solo y lejos de sus familiares, pues debido a las prohibiciones por la alerta sanitaria por el COVID-19, no han podido viajar a Miami para visitarlo: "Está sufriendo y solo; con el asunto del virus la gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no salir".

El litigante señaló que después de que concluya la cuarentena sería conveniente que la población y su cliente busquen algún tipo de ayuda: "Creo que todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él esté haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada".