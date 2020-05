Ana Brenda cambia de look y la comparan con Aislinn Derbez

Ana Brenda continúa resguardada en su casa como han recomendado las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. Recientemente, la actriz fue invitada al show en vivo Ok! Me quedo en casa, que produce y conduce Julián Gil con la finalidad de entrevistar a diversas celebridades durante la cuarentena.

Durante la plática que sostuvieron los actores y amigos, Julián explicó que a pesar de haber sido padre en tres ocasiones aún no se ha operado porque tiene la esperanza de encontrar una pareja con la que pueda compartir su vida, a lo que Ana Brenda respondió: “Y si yo no encuentro, tú vas a tener que echarme la mano eh… así que no cierres la fábrica”.