¿Prudente? La razón por la que el creador de Black Mirror no hará más capítulos

Charlie Brooker, creador de la serie, tuvo una entrevista con Radio Times donde explicó el motivo por el que, por el momento, no planea hacer más episodios de la serie de Netflix.

“He estado ocupado haciendo cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Pero por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en ninguno de esos [Black Mirror]”.

El productor agregó que ahora ha estado concentrado en un contenido mucho más ligero y digerible, que seguramente alegrará al público. “Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír ".