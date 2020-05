Así convenció Ryan Murphy a Macaulay Culkin para regresar a la actuación

Pero ¿Qué hizo a falta para que el actor se planteara renunciar a esa comodidad y volviera a ponerse frente a las cámaras? Ryan Murphy, el creador de la popular antología de terror, reveló cómo despertó el interés de Macaulay para convencerlo de volver a actuar.

El creador de series como 'Glee' y 'Pose', le prometió al neoyorkino que grabaría una escena de sexo candente con la actriz Kathy Bates, quien es 30 años mayor que él: "Siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Siempre he sido fan de Mi pobre angelito y también me gusta en su faceta más adulta, en las cosas que ha hecho últimamente”.

“Es cierto que llevaba un tiempo sin hacer nada nuevo, pero yo tenía entre manos un personaje que es una auténtica y absoluta locura, así que le pregunté si podríamos hablar por teléfono y dijo que sí", expresó Murphy en declaraciones al portal E! News para revelar que, con tal de conseguir que Macaulay se uniera al reparto de la décima temporada de la serie, no dudó en compartir con él más información de lo habitual.

"En realidad yo nunca dejo a la gente leer la historia mientras buscamos a los actores, pero le expliqué de qué iba la cosa, cómo sería el personaje y además le comenté que se acostaría con Kathy Bates, en una escena de sexo muy erótica y alocada, y que también haría otras cosas. Se quedó callado un momento y después me dijo: 'Me parece que he nacido para interpretar este papel'. Y aceptó sin darle más vueltas".