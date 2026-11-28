¿Cuáles son los museos mexicanos reconocidos?

El ranking reúne instituciones de 37 países y distintas especialidades. México aparece como el undécimo país con más museos incluidos. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, ocupa la posición número 1 el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, en el lugar 78, mientras que el Museo Amparo de Puebla, se situó en el número 82.

Aunque sus colecciones son distintas, los tres recintos preservan, investigan y acercan al público diversas expresiones del conocimiento.

1. Museo Nacional de Antropología

Ubicación: Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

Posición mundial: número 1.

Inaugurado en 1964 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional de Antropología es uno de los principales símbolos culturales de México. Sus 16 salas permanentes reúnen piezas de las civilizaciones mesoamericanas y testimonios de los pueblos originarios del país.

Entre sus piezas y espacios más destacados se encuentran:

La Piedra del Sol , uno de los monumentos más representativos de la cultura mexica.

, uno de los monumentos más representativos de la cultura mexica. La Coatlicue , monumental escultura asociada con la tierra, la fertilidad y la vida.

, monumental escultura asociada con la tierra, la fertilidad y la vida. El Paraguas, la estructura central del patio, acompañada por una cortina de agua.

El museo también resguarda cerca de 6,000 piezas etnográficas relacionadas con los 68 grupos etnolingüísticos de México.

