Hay reconocimientos que invitan a mirar de nuevo aquello que tenemos cerca. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México acaba de conseguir uno de ellos: ocupar el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026, la clasificación internacional publicada por la plataforma de viajes Worth a Journey el 27 de octubre. El recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec superó a instituciones históricas como el Museo del Prado, el Hermitage y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El reconocimiento, difundido este 24 de noviembre por el INAH, pone nuevamente en el mapa internacional la riqueza arqueológica, etnográfica y arquitectónica de México.
El Museo Nacional de Antropología supera al Prado y al Met: es el mejor museo del mundo en 2026
Hay reconocimientos que invitan a mirar de nuevo aquello que tenemos cerca. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México acaba de conseguir uno de ellos: ocupar el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026, la clasificación internacional publicada por la plataforma de viajes Worth a Journey el 27 de octubre. El recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec superó a instituciones históricas como el Museo del Prado, el Hermitage y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El reconocimiento, difundido este 24 de noviembre por el INAH, pone nuevamente en el mapa internacional la riqueza arqueológica, etnográfica y arquitectónica de México.
El Museo Nacional de Antropología supera al Prado y al Met
El resultado coloca a México en la primera posición de una de las clasificaciones internacionales dedicadas a reconocer los museos que merecen una visita. De acuerdo con The World’s 100 Best Museums 2026, el Museo Nacional de Antropología ocupa el número uno entre 100 instituciones distribuidas en 37 países.
El segundo lugar corresponde al Museo del Prado, en Madrid; el tercero, al Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca; el cuarto, al State Hermitage Museum, en Rusia, y el quinto, al Kunsthistorisches Museum, en Viena. El top 10 también incluye al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que ocupa la décima posición.
La presencia mexicana no termina ahí. Otros dos recintos nacionales aparecen en la clasificación: el Museo del Desierto, en Saltillo, ocupa el lugar 78, mientras que el Museo Amparo, en Puebla, se encuentra en el puesto 82.
¿Quién eligió al mejor museo del mundo y cómo se hizo el ranking?
Detrás de la clasificación está Worth a Journey, una plataforma editorial de viajes con sede en Múnich, Alemania, que publica listas internacionales de lugares que considera merecedores de una visita.
Su metodología busca distinguirse de los premios tradicionales. De acuerdo con la organización, no acepta nominaciones, solicitudes ni pagos para incluir establecimientos en sus rankings. Para construir sus clasificaciones analiza reseñas de visitantes mediante modelos de lenguaje, procesa las valoraciones utilizando intervalos de confianza y complementa los resultados con visitas presenciales.
En su edición 2026, la plataforma analizó más de un millón de lugares y publicó inicialmente 36 listas con 100 destinos cada una. Su catálogo de 2026 reúne actualmente 39 clasificaciones.
En la categoría de museos se consideran instituciones de arte, historia, arqueología, ciencia, historia natural, tecnología y espacios al aire libre que cuentan con colecciones o exposiciones permanentes abiertas al público.
Es importante precisar que se trata de una clasificación elaborada por una plataforma de viajes y no de un premio institucional o un consenso universal de especialistas en museología.
¿Qué hace especial al Museo Nacional de Antropología?
La respuesta está en la dimensión de su colección y en la posibilidad de recorrer, en un mismo recinto, algunas de las civilizaciones que construyeron la historia del territorio mexicano. El museo resguarda colecciones arqueológicas y etnográficas que permiten conocer desde las culturas prehispánicas hasta las expresiones culturales de los pueblos indígenas que continúan habitando México.
Entre sus piezas más emblemáticas destacan la Piedra del Sol, la Coatlicue, la Piedra de Tízoc y la máscara funeraria de Pakal, además de importantes testimonios de las culturas mexica, maya, olmeca, teotihuacana y tolteca.
La clasificación de Worth a Journey destaca particularmente tres experiencias: la Piedra del Sol, la Sala Mexica y el patio central con su emblemática fuente. El recorrido permite entender que el museo no es únicamente un espacio para exhibir objetos históricos, sino una institución dedicada a investigar, conservar y divulgar el patrimonio cultural del país.
El Paraguas: la arquitectura que convirtió al museo en un ícono de México
Una parte fundamental de la experiencia comienza antes de entrar a las salas. El edificio actual del Museo Nacional de Antropología fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. El proyecto estuvo encabezado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien concibió un espacio donde la arquitectura dialogara con las colecciones y el entorno natural del Bosque de Chapultepec.
Su elemento más reconocible es El Paraguas, una monumental estructura que cubre el patio central y se sostiene sobre una columna de la que cae una cortina de agua. La disposición arquitectónica permite que las salas se organicen alrededor de este espacio abierto, mientras que los visitantes pueden decidir cómo recorrer el museo.
El edificio también incorpora intervenciones artísticas de creadores como Rufino Tamayo, cuya obra Dualidad recibe a los visitantes en el vestíbulo de acceso. Con más de 45 mil metros cuadrados de construcción y 22 salas, el recinto es el museo más grande de México y uno de los proyectos arquitectónicos más representativos de la modernidad mexicana.