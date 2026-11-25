El Museo Nacional de Antropología supera al Prado y al Met

El resultado coloca a México en la primera posición de una de las clasificaciones internacionales dedicadas a reconocer los museos que merecen una visita. De acuerdo con The World’s 100 Best Museums 2026, el Museo Nacional de Antropología ocupa el número uno entre 100 instituciones distribuidas en 37 países.

El segundo lugar corresponde al Museo del Prado, en Madrid; el tercero, al Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca; el cuarto, al State Hermitage Museum, en Rusia, y el quinto, al Kunsthistorisches Museum, en Viena. El top 10 también incluye al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que ocupa la décima posición.

La presencia mexicana no termina ahí. Otros dos recintos nacionales aparecen en la clasificación: el Museo del Desierto, en Saltillo, ocupa el lugar 78, mientras que el Museo Amparo, en Puebla, se encuentra en el puesto 82.

Museo de Nacional de Antropología e Historia (César Toledo)





¿Quién eligió al mejor museo del mundo y cómo se hizo el ranking?

Detrás de la clasificación está Worth a Journey, una plataforma editorial de viajes con sede en Múnich, Alemania, que publica listas internacionales de lugares que considera merecedores de una visita.

Su metodología busca distinguirse de los premios tradicionales. De acuerdo con la organización, no acepta nominaciones, solicitudes ni pagos para incluir establecimientos en sus rankings. Para construir sus clasificaciones analiza reseñas de visitantes mediante modelos de lenguaje, procesa las valoraciones utilizando intervalos de confianza y complementa los resultados con visitas presenciales.

En su edición 2026, la plataforma analizó más de un millón de lugares y publicó inicialmente 36 listas con 100 destinos cada una. Su catálogo de 2026 reúne actualmente 39 clasificaciones.

En la categoría de museos se consideran instituciones de arte, historia, arqueología, ciencia, historia natural, tecnología y espacios al aire libre que cuentan con colecciones o exposiciones permanentes abiertas al público.

Es importante precisar que se trata de una clasificación elaborada por una plataforma de viajes y no de un premio institucional o un consenso universal de especialistas en museología.