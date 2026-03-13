Frida Kahlo y Diego Rivera: Netflix prepara prometedora serie sobre la pareja de artistas

Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, los directores detrás de la nueva serie de Netflix

Patricia Riggen, directora oriunda de Guadalajara, alcanzó reconocimiento internacional con La Misma Luna, una película que retrata la experiencia migrante mexicana y que contó con las actuaciones de Eugenio Derbez, Kate del Castillo y América Ferrera. Riggen se mudó a Estados Unidos donde amplió su carrera dirigiendo proyectos como Lemonade Mouth, G20, Girl in Progress y Los 33.

Para la directora tapatía, regresar a México después de años de trabajar en el extranjero resulta especialmente significativo, aún más con un proyecto de esta magnitud: “Soy fan de Frida desde niña: de su valentía y de cómo transformó el dolor en fortaleza”, declaró Riggen a Variety. “Quiero contar su relación con Diego desde una perspectiva femenina y mexicana, pero también con una visión global, explorando su amor, sus conflictos y su vida artística en común de una manera moderna, íntima y poderosa para las nuevas generaciones”.

Patricia Riggen regresa a México para unirse al proyecto de Netflix. (Netflix)

Por su parte, el director Gabriel Ripstein, hijo del reconocido cineasta mexicano Arturo Ripstein, ha desarrollado una carrera que combina dirección, producción y guion. Entre sus trabajos destaca 600 Millas, con la que ganó el premio a Mejor Ópera Prima en la Berlinale, las series Mentiras y La Máquina, además de colaboraciones cercanas con Michel Franco en películas como Chronic y Las Hijas de Abril.

Ripstein explicó que la serie buscará enfocarse tanto en la compleja relación entre Kahlo y Rivera como en sus compartidas trayectorias artísticas. “Uno de los objetivos de esta serie es no repetir lo obvio: lo que todo el mundo ya sabe sobre Frida y Diego”, señaló el director sobre los retos de abordar una historia tan conocida. “Lo que me interesa es humanizarlos de verdad, con su brillantez, pero también con lo peor de cada uno de ellos”.

Gabriel Ripstein co dirigirá la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera. (Netflix)

Por ahora, el proyecto no tiene fecha confirmada de estreno ni elenco anunciado. Sin embargo, la producción ya se encuentra en desarrollo y promete ofrecer una mirada moderna sobre dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.