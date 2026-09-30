Adam Elliot explica por qué Mary and Max sigue conmoviendo al mundo 17 años después

Adam Elliot nunca imaginó que Mary and Max se convertiría en un clásico de culto

Cuando Adam Elliot terminó Mary and Max en 2009, jamás pensó que la película seguiría encontrando espectadores casi dos décadas después. De hecho, durante su realización estaba convencido de que se trataba de una obra demasiado oscura y compleja para conectar con el público masivo.

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La historia inspirada en la relación epistolar que mantuvo durante años con un amigo neoyorquino trascendió fronteras y generaciones hasta convertirse en una referencia obligada dentro del cine animado para adultos.

Fotograma de la cinta Mary & Max de Adam Elliot. (Cortesía Cine Canibal. )



Para Elliot, una de las razones de esta permanencia radica en el carácter atemporal de la película. Al estar ambientada en los años setenta, la historia evita muchos de los elementos tecnológicos que suelen envejecer rápidamente las producciones contemporáneas. Pero hay una explicación aún más profunda: sus personajes hablan de emociones universales.

“Todos hemos experimentado la soledad en algún momento de nuestras vidas”, explica el director.

Los marginados son los verdaderos protagonistas del cine de Adam Elliot

A diferencia de muchos relatos contemporáneos centrados en héroes extraordinarios, Elliot siempre ha sentido fascinación por personajes aparentemente comunes.

No le interesan los superhéroes ni las figuras idealizadas. Su atención está puesta en personas solitarias, melancólicas, incomprendidas o rechazadas por quienes las rodean.

Según el cineasta, gran parte de sus historias nacen de la frustración que le provoca observar cómo la sociedad juzga y excluye a quienes considera diferentes. Por ello, sus películas buscan revelar la humanidad que existe detrás de esas etiquetas.

“Me interesan más las semejanzas entre los seres humanos que las diferencias”, afirma. Una filosofía que atraviesa toda su filmografía y que encuentra en Mary and Max una de sus expresiones más contundentes.

