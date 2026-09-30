Diecisiete años después de su estreno, Mary and Max vive una segunda vida en salas de cine de todo el mundo. En entrevista con Quién, el cineasta australiano Adam Elliot reflexiona sobre el fenómeno que ha convertido a su película en un clásico de culto, analiza por qué la historia de una niña australiana y un hombre solitario de Nueva York sigue conectando con nuevas generaciones y comparte su visión sobre la soledad en tiempos de redes sociales. La conversación ocurre en el marco del reestreno de la cinta en México, un país que, según el propio director, se ha convertido en uno de los mayores defensores de su filmografía.
Adam Elliot explica por qué Mary and Max sigue conmoviendo al mundo 17 años después
Adam Elliot nunca imaginó que Mary and Max se convertiría en un clásico de culto
Cuando Adam Elliot terminó Mary and Max en 2009, jamás pensó que la película seguiría encontrando espectadores casi dos décadas después. De hecho, durante su realización estaba convencido de que se trataba de una obra demasiado oscura y compleja para conectar con el público masivo.
Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La historia inspirada en la relación epistolar que mantuvo durante años con un amigo neoyorquino trascendió fronteras y generaciones hasta convertirse en una referencia obligada dentro del cine animado para adultos.
Para Elliot, una de las razones de esta permanencia radica en el carácter atemporal de la película. Al estar ambientada en los años setenta, la historia evita muchos de los elementos tecnológicos que suelen envejecer rápidamente las producciones contemporáneas. Pero hay una explicación aún más profunda: sus personajes hablan de emociones universales.
“Todos hemos experimentado la soledad en algún momento de nuestras vidas”, explica el director.
Los marginados son los verdaderos protagonistas del cine de Adam Elliot
A diferencia de muchos relatos contemporáneos centrados en héroes extraordinarios, Elliot siempre ha sentido fascinación por personajes aparentemente comunes.
No le interesan los superhéroes ni las figuras idealizadas. Su atención está puesta en personas solitarias, melancólicas, incomprendidas o rechazadas por quienes las rodean.
Según el cineasta, gran parte de sus historias nacen de la frustración que le provoca observar cómo la sociedad juzga y excluye a quienes considera diferentes. Por ello, sus películas buscan revelar la humanidad que existe detrás de esas etiquetas.
“Me interesan más las semejanzas entre los seres humanos que las diferencias”, afirma. Una filosofía que atraviesa toda su filmografía y que encuentra en Mary and Max una de sus expresiones más contundentes.
La historia real detrás de Mary and Max
Aunque se trata de una obra de ficción, Mary and Max está profundamente conectada con la vida de Adam Elliot. El director reconoce que Mary está inspirada en gran medida en él mismo. La película surgió de la amistad por correspondencia que mantuvo durante años con un hombre de Nueva York que posteriormente se convertiría en su mejor amigo.
Las miles de cartas que intercambiaron terminaron alimentando el corazón emocional de una película que habla de vínculos improbables y de cómo completos desconocidos pueden transformarse en las personas más importantes de nuestra vida.
Para Elliot, aquella experiencia demuestra que la amistad auténtica no depende de la cercanía física ni de las convenciones sociales, sino de la capacidad de compartir aquello que rara vez nos atrevemos a contarle a alguien más.
¿Somos más solitarios en la era digital?
Uno de los aspectos más sorprendentes de Mary and Max es que parece dialogar directamente con los problemas emocionales del presente, a pesar de haber sido creada antes de la explosión de las redes sociales.
Elliot reconoce la paradoja: hoy es más fácil que nunca comunicarse con cualquier persona en el mundo, pero al mismo tiempo observa una creciente sensación de aislamiento.
El director relata que, tras el estreno de la película en China, numerosos jóvenes se acercaron para decirle que se identificaban con los sentimientos de soledad que experimentan los protagonistas. Una reacción que confirmó la vigencia del mensaje de la obra.
Incluso se muestra escéptico respecto a la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda resolver ese problema.
“Somos animales sociales”, sostiene. Los seres humanos necesitan convivir, compartir tiempo y expresar sus emociones cara a cara.
Por qué Mary and Max sigue siendo una película necesaria
Para Adam Elliot, la razón por la que Mary and Max continúa encontrando espectadores es simple: los temas que aborda siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace 17 años.
La amistad, la empatía, la salud mental, la aceptación de las diferencias y la necesidad humana de conexión son cuestiones que permanecen intactas incluso en una época dominada por algoritmos, teléfonos inteligentes e inteligencia artificial.
Quizá por eso la película sigue emocionando a públicos de distintas edades y culturas. Porque, más allá de su extraordinaria animación en stop motion, Mary and Max recuerda algo esencial: que todos, en algún momento, hemos necesitado que alguien al otro lado del mundo nos responda una carta.