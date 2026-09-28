Museo Amparo reúne obras de Toledo, Botero y Carrington en una nueva exposición de la Colección FEMSA

Una exposición que pregunta qué significa habitar

Más que una muestra colectiva, El hogar que habito plantea una reflexión sobre los espacios físicos, emocionales y simbólicos que conforman nuestra experiencia cotidiana. La exposición parte de la riqueza de la Colección FEMSA, uno de los acervos más importantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina, para abordar temas relacionados con la identidad, la historia, la memoria y la convivencia.

La curaduría propone una lectura amplia del concepto de hogar, entendiéndolo no sólo como un lugar físico, sino como una construcción cultural, afectiva y política que atraviesa distintas generaciones y contextos latinoamericanos.

Pieza de la artista Ana Hernández titulada 'Vendrá la memoria', realizada con una diversidad de materiales: obsidiana, oro, cera, caracoles, grafito, pigmentos, cobre y barro sobre 68 bules de calabaza, cuerda de henequén y audio. (Cortesía. )





Cinco núcleos para recorrer el cuerpo, la memoria y el territorio

La exposición está organizada en cinco núcleos temáticos que funcionan como rutas de exploración.

Desde y hacia el cuerpo presenta al cuerpo como el primer espacio que habitamos y desde el cual nos relacionamos con el mundo. Entre las obras destacadas se encuentra Coraza (2), de Magali Lara.

Fragmentos y tensiones aborda el territorio como un espacio atravesado por relaciones de poder, conflictos y transformaciones. Destaca Objetos de mi jardín, de Miguel Fernández de Castro, una instalación vinculada a temas como migración, violencia y frontera.

Estructuras coloniales: sobre la invisibilización de las identidades reflexiona sobre los efectos históricos de la colonización y la manera en que ciertas identidades han sido marginadas. Un ejemplo es La Artesa que vino del mar, de Aydeé Rodríguez López.

El territorio doméstico centra la mirada en los espacios cotidianos del hogar, explorando cómo en ellos se construyen vínculos, memorias y también desigualdades. Aquí sobresale Mil novecientos cincuenta y cuatro, de Mauricio Gattás.

Finalmente, Habitar el mundo examina nuestra relación con la naturaleza y otras especies a través de ideas como la interdependencia y el cuidado. Entre sus piezas se encuentra Andrómeda 7, 60, de Tomás Saraceno.

