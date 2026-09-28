El Museo Amparo de Puebla presenta El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA, una exposición que reúne el trabajo de 60 artistas de México y América Latina para reflexionar sobre las múltiples formas de habitar el mundo. La muestra, curada por Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz Suárez, abrió sus puertas el 26 de septiembre de 2026 y permanecerá hasta el 25 de enero de 2027. A través de cinco núcleos temáticos, las obras exploran temas como el cuerpo, la memoria, el territorio, la vida doméstica y la relación con otras especies, ofreciendo una mirada contemporánea sobre la identidad y las experiencias compartidas en la región.
Museo Amparo reúne obras de Toledo, Botero y Carrington en una nueva exposición de la Colección FEMSA
El Museo Amparo de Puebla presenta El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA, una exposición que reúne el trabajo de 60 artistas de México y América Latina para reflexionar sobre las múltiples formas de habitar el mundo. La muestra, curada por Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz Suárez, abrió sus puertas el 26 de septiembre de 2026 y permanecerá hasta el 25 de enero de 2027. A través de cinco núcleos temáticos, las obras exploran temas como el cuerpo, la memoria, el territorio, la vida doméstica y la relación con otras especies, ofreciendo una mirada contemporánea sobre la identidad y las experiencias compartidas en la región.
Una exposición que pregunta qué significa habitar
Más que una muestra colectiva, El hogar que habito plantea una reflexión sobre los espacios físicos, emocionales y simbólicos que conforman nuestra experiencia cotidiana. La exposición parte de la riqueza de la Colección FEMSA, uno de los acervos más importantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina, para abordar temas relacionados con la identidad, la historia, la memoria y la convivencia.
La curaduría propone una lectura amplia del concepto de hogar, entendiéndolo no sólo como un lugar físico, sino como una construcción cultural, afectiva y política que atraviesa distintas generaciones y contextos latinoamericanos.
Cinco núcleos para recorrer el cuerpo, la memoria y el territorio
La exposición está organizada en cinco núcleos temáticos que funcionan como rutas de exploración.
Desde y hacia el cuerpo presenta al cuerpo como el primer espacio que habitamos y desde el cual nos relacionamos con el mundo. Entre las obras destacadas se encuentra Coraza (2), de Magali Lara.
Fragmentos y tensiones aborda el territorio como un espacio atravesado por relaciones de poder, conflictos y transformaciones. Destaca Objetos de mi jardín, de Miguel Fernández de Castro, una instalación vinculada a temas como migración, violencia y frontera.
Estructuras coloniales: sobre la invisibilización de las identidades reflexiona sobre los efectos históricos de la colonización y la manera en que ciertas identidades han sido marginadas. Un ejemplo es La Artesa que vino del mar, de Aydeé Rodríguez López.
El territorio doméstico centra la mirada en los espacios cotidianos del hogar, explorando cómo en ellos se construyen vínculos, memorias y también desigualdades. Aquí sobresale Mil novecientos cincuenta y cuatro, de Mauricio Gattás.
Finalmente, Habitar el mundo examina nuestra relación con la naturaleza y otras especies a través de ideas como la interdependencia y el cuidado. Entre sus piezas se encuentra Andrómeda 7, 60, de Tomás Saraceno.
Toledo, Botero y Carrington, entre los artistas presentes
Uno de los grandes atractivos de la muestra es la diversidad de artistas representados. El recorrido reúne obras de figuras fundamentales del arte latinoamericano como Francisco Toledo, Fernando Botero y Leonora Carrington, además de nombres como Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Wifredo Lam, Dr. Atl, Guillermo Kuitca y Tomás Saraceno.
La exposición pone en diálogo distintas generaciones, disciplinas y contextos, generando conexiones entre obras históricas y producciones contemporáneas que permiten observar la evolución de las preocupaciones sociales, culturales y artísticas de la región.
La Colección FEMSA y su apuesta por el arte latinoamericano
Desde 1977, la Colección FEMSA ha construido uno de los acervos más relevantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina. En el marco de su próximo 50 aniversario, la institución reafirma su interés por crear espacios de encuentro, reflexión y diálogo mediante proyectos que promueven la investigación, la divulgación y el pensamiento crítico.
La muestra en el Museo Amparo forma parte de esa vocación itinerante que ha permitido que la colección establezca colaboraciones con museos y organizaciones culturales dentro y fuera de México.
Fechas, horarios y cómo visitar la exposición
El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA se inaugura el 26 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas en el Museo Amparo de Puebla. Ese mismo día, las curadoras Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz Suárez ofrecerán una charla pública en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez.
La exposición podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2027, de miércoles a lunes, en horario de 10:00 a 18:00 horas.