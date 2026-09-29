‘Game of Thrones’ llega al cine, la película de ‘Aegon's Conquest’ ya tiene fecha de estreno, director y guionista

¿En qué libro de George R. R. Martin se cuenta la Conquista de Aegon?

La historia en la que se basará Game of Thrones: Aegon’s Conquest tiene su principal referencia en Fire & Blood, el libro de George R. R. Martin publicado en 2018 que reconstruye la historia de la Casa Targaryen en Westeros.

El libro comienza con Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, y relata la campaña militar mediante la cual unificó seis de los siete reinos de Westeros bajo su dominio.

La película de 'Game of Thrones: Aegon's Conquest' se estrenará el 1 de junio de 2029 (HBO/Shutterstock/HBO/Shutterstock)

La narración continúa con las generaciones posteriores de la dinastía hasta la regencia de Aegon III. Martin lo presentó como una historia de los Targaryen escrita desde la perspectiva del maestre Gyldayn, y no como una novela tradicional.

El capítulo dedicado a la Conquista de Aegon en Fire & Blood ya había sido publicado, prácticamente en la misma forma, en The World of Ice & Fire, antes de incorporarse a Fire & Blood.

The World of Ice & Fire, en 2014, funciona como una historia ilustrada y guía del mundo creado por Martin, con textos sobre la historia de Westeros. En ese libro apareció por primera vez una versión del relato de la conquista de Aegon.

La película de 'Game of Thrones: Aegon's Conquest' se estrenará el 1 de junio de 2029 (HBO/Shutterstock/HBO/Shutterstock)

En Fire & Blood, Martin amplió ese material y lo integró dentro de una historia mucho más extensa sobre la dinastía Targaryen.

El propio escritor explicó que varios de los textos que terminaron formando el libro habían comenzado como apartados para The World of Ice & Fire, pero crecieron tanto que decidió reservarlos para una obra independiente.

La Conquista de Aegon y los dragones

La importancia de este material para la película está en que establece el origen del Trono de Hierro y del dominio Targaryen sobre Westeros.

Aegon llegó desde Rocadragón acompañado por sus hermanas, Visenya y Rhaenys, quienes también eran sus esposas, y sus respectivos dragones.

La campaña permitió a Aegon someter a la mayor parte de los reinos de Westeros y establecer una nueva estructura política bajo la Casa Targaryen.

La película de 'Game of Thrones: Aegon's Conquest' se estrenará el 1 de junio de 2029 (HBO/Shutterstock/HBO/Shutterstock)

Martin también dejó claro que Fire & Blood cubre mucho más que la conquista. El libro abarca desde Aegon I hasta el reinado de Aegon III (hijo de Rhaenyra y Daemon) y contiene acontecimientos que posteriormente sirvieron como material para House of the Dragon, incluida la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

Por ello, Aegon’s Conquest no adapta una novela independiente con una trama cerrada, sino un periodo histórico específico dentro de la cronología de Westeros, desarrollado por Martin principalmente en Fire & Blood y con un antecedente directo en The World of Ice & Fire.