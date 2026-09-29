‘Game of Thrones’ llega al cine, la película de ‘Aegon's Conquest’ ya tiene fecha de estreno, director y guionista

La primera película ambientada en el universo de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno. Game of Thrones: Aegon’s Conquest llegará a los cines el 1 de junio de 2029, con Owen Harris como director y Beau Willimon como guionista.
La historia se situará unos 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y tendrá como protagonista a Aegon I, el conquistador que unificó gran parte de Westeros bajo el dominio de la Casa Targaryen y creó el Trono de Hierro.
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¿Cuándo se estrena la película de 'Game of Thrones: Aegon's Conquest'?
Warner Bros. Pictures dio a conocer este martes que el estreno de Game of Thrones: Aegon’s Conquest será el 1 de junio de 2029. Se trata del primer proyecto de la franquicia concebido específicamente para llegar a la pantalla grande.
La película forma parte de la expansión del universo creado por George R. R. Martin, que ya incluye la serie original Game of Thrones, House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms.
La película abordará uno de los episodios fundamentales de la historia de Westeros, la llegada de Aegon Targaryen desde Rocadragón junto con sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys, y sus tres dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes.
De acuerdo con el lore de la saga, Aegon logró conquistar seis de los siete reinos de Westeros y utilizó las espadas de los enemigos derrotados para forjar el Trono de Hierro. Dorne fue el único de los siete reinos que no quedó sometido durante su conquista inicial.
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Owen Harris dirigirá la película de Game of Thrones
El director de Aegon’s Conquest será Owen Harris, cineasta británico que ya cuenta con experiencia directa dentro del universo de George R. R. Martin.
Harris dirigió episodios de A Knight of the Seven Kingdoms, la serie basada en las historias de Dunk y Egg, donde también participa como productor ejecutivo.
Su trayectoria incluye además varios episodios de Black Mirror, entre ellos “San Junipero”, por el que ganó el Emmy al Mejor Película para Televisión. También dirigió capítulos de Mrs. Davis y Brave New World.
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Beau Willimon escribirá el guión de ‘Aegon's Conquest’
El guión de la película de Game of Thrones estará a cargo de Beau Willimon, creador y showrunner de la serie de Netflix House of Cards, además de guionista deMary Queen of Scots y de varios episodios de Andor, la serie de Star Wars.
En este sentido, Willimon cuenta con una trayectoria especialmente vinculada con historias de poder, estructuras políticas y conflictos entre personajes que buscan conservar o conquistar una posición de autoridad, por lo que seguramente sabrá sustentar el tono y los engranajes de la historia que funda la mitología de los Targaryen en Westeros.
En House of Cards, la lucha por el poder político en Washington fue el eje de la historia, mientras que Mary Queen of Scots lo llevó al terreno de la realeza europea y las intrigas de la corte. En el universo de Star Wars, Willimon participó como guionista de Andor, una historia marcada por la rebelión, la guerra y el enfrentamiento entre estructuras de poder a gran escala.
Ese recorrido lo coloca frente a un material que combina varios de esos elementos: una guerra de conquista, alianzas entre familias, legitimidad política, sucesión, poder territorial y una dinastía que busca imponer su dominio sobre los siete reinos.
¿En qué libro de George R. R. Martin se cuenta la Conquista de Aegon?
La historia en la que se basará Game of Thrones: Aegon’s Conquest tiene su principal referencia en Fire & Blood, el libro de George R. R. Martin publicado en 2018 que reconstruye la historia de la Casa Targaryen en Westeros.
El libro comienza con Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, y relata la campaña militar mediante la cual unificó seis de los siete reinos de Westeros bajo su dominio.
La narración continúa con las generaciones posteriores de la dinastía hasta la regencia de Aegon III. Martin lo presentó como una historia de los Targaryen escrita desde la perspectiva del maestre Gyldayn, y no como una novela tradicional.
El capítulo dedicado a la Conquista de Aegon en Fire & Blood ya había sido publicado, prácticamente en la misma forma, en The World of Ice & Fire, antes de incorporarse a Fire & Blood.
The World of Ice & Fire, en 2014, funciona como una historia ilustrada y guía del mundo creado por Martin, con textos sobre la historia de Westeros. En ese libro apareció por primera vez una versión del relato de la conquista de Aegon.
En Fire & Blood, Martin amplió ese material y lo integró dentro de una historia mucho más extensa sobre la dinastía Targaryen.
El propio escritor explicó que varios de los textos que terminaron formando el libro habían comenzado como apartados para The World of Ice & Fire, pero crecieron tanto que decidió reservarlos para una obra independiente.
La Conquista de Aegon y los dragones
La importancia de este material para la película está en que establece el origen del Trono de Hierro y del dominio Targaryen sobre Westeros.
Aegon llegó desde Rocadragón acompañado por sus hermanas, Visenya y Rhaenys, quienes también eran sus esposas, y sus respectivos dragones.
La campaña permitió a Aegon someter a la mayor parte de los reinos de Westeros y establecer una nueva estructura política bajo la Casa Targaryen.
Martin también dejó claro que Fire & Blood cubre mucho más que la conquista. El libro abarca desde Aegon I hasta el reinado de Aegon III (hijo de Rhaenyra y Daemon) y contiene acontecimientos que posteriormente sirvieron como material para House of the Dragon, incluida la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.
Por ello, Aegon’s Conquest no adapta una novela independiente con una trama cerrada, sino un periodo histórico específico dentro de la cronología de Westeros, desarrollado por Martin principalmente en Fire & Blood y con un antecedente directo en The World of Ice & Fire.