Quién es Frida Escobedo, la arquitecta mexicana que transformará el Met de Nueva York

Qué está haciendo Frida Escobedo en el Met de Nueva York

Frida Escobedo encabeza el diseño de la nueva Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Wing , la futura sede de las colecciones de arte moderno y contemporáneo del Met. La expansión contempla más de 70 mil pies cuadrados dedicados a exposiciones, nuevas terrazas con vistas a Central Park, áreas educativas y mejoras en accesibilidad y sostenibilidad. El ala está prevista para abrir en 2030.

Render de cómo se verá la sala Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Wing for Modern and Contemporary Art, diseñada por la arquitecta mexicana Frida Escobedo. (Cortesía. )



La propuesta arquitectónica busca conectar el arte de los siglos XX y XXI con los más de 5 mil años de historia que alberga el museo. Para lograrlo, Escobedo diseñó espacios más flexibles y abiertos, inspirados tanto en la arquitectura histórica del Met como en el paisaje urbano y natural de Nueva York.

Su nombramiento también tiene una dimensión simbólica: es la primera mujer en diseñar una nueva ala en los más de 150 años de historia de la institución, un reconocimiento al peso que ha adquirido la arquitectura mexicana en la conversación global.

Quién es Frida Escobedo

Nacida en Ciudad de México en 1979, Frida Escobedo fundó su estudio en 2006 y rápidamente llamó la atención por una arquitectura que combina materiales tradicionales, espacios públicos y referencias culturales locales con una visión contemporánea.

Frida Escobedo trabaja actualmente en la ampliación de una de las nuevas salas del Met de Nueva York. (Alex Trebus / Cortesía. )



Su reconocimiento internacional llegó en 2018 cuando fue elegida para diseñar el prestigioso Pabellón Serpentine de Londres, convirtiéndose entonces en la arquitecta más joven en recibir esa comisión. A partir de ese proyecto, su trabajo comenzó a expandirse hacia Europa y Estados Unidos.

En los últimos años ha consolidado una práctica global con oficinas en Ciudad de México y Nueva York, participando en proyectos culturales, urbanos y museísticos de gran escala. Entre ellos destacan la renovación del Centre Pompidou de París y la ampliación del Malba en Buenos Aires.