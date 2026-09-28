La arquitecta mexicana Frida Escobedo está al frente de uno de los proyectos culturales más importantes de la década: la nueva ala de Arte Moderno y Contemporáneo del Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York. Seleccionada por el museo en 2022 y con obras iniciadas en 2026, Escobedo se convirtió en la primera mujer en diseñar una nueva ala en la historia de la institución. El proyecto, conocido como Tang Wing, ampliará casi 50% los espacios de exhibición dedicados al arte de los siglos XX y XXI, reforzando la presencia de una de las creadoras mexicanas más influyentes de su generación en uno de los escenarios culturales más importantes del mundo.
Quién es Frida Escobedo, la arquitecta mexicana que transformará el Met de Nueva York
Qué está haciendo Frida Escobedo en el Met de Nueva York
Frida Escobedo encabeza el diseño de la nueva Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Wing , la futura sede de las colecciones de arte moderno y contemporáneo del Met. La expansión contempla más de 70 mil pies cuadrados dedicados a exposiciones, nuevas terrazas con vistas a Central Park, áreas educativas y mejoras en accesibilidad y sostenibilidad. El ala está prevista para abrir en 2030.
La propuesta arquitectónica busca conectar el arte de los siglos XX y XXI con los más de 5 mil años de historia que alberga el museo. Para lograrlo, Escobedo diseñó espacios más flexibles y abiertos, inspirados tanto en la arquitectura histórica del Met como en el paisaje urbano y natural de Nueva York.
Su nombramiento también tiene una dimensión simbólica: es la primera mujer en diseñar una nueva ala en los más de 150 años de historia de la institución, un reconocimiento al peso que ha adquirido la arquitectura mexicana en la conversación global.
Quién es Frida Escobedo
Nacida en Ciudad de México en 1979, Frida Escobedo fundó su estudio en 2006 y rápidamente llamó la atención por una arquitectura que combina materiales tradicionales, espacios públicos y referencias culturales locales con una visión contemporánea.
Su reconocimiento internacional llegó en 2018 cuando fue elegida para diseñar el prestigioso Pabellón Serpentine de Londres, convirtiéndose entonces en la arquitecta más joven en recibir esa comisión. A partir de ese proyecto, su trabajo comenzó a expandirse hacia Europa y Estados Unidos.
En los últimos años ha consolidado una práctica global con oficinas en Ciudad de México y Nueva York, participando en proyectos culturales, urbanos y museísticos de gran escala. Entre ellos destacan la renovación del Centre Pompidou de París y la ampliación del Malba en Buenos Aires.
Los edificios más emblemáticos de Frida Escobedo en el mundo
Pabellón Serpentine (Londres, Reino Unido)
La instalación temporal diseñada para los jardines de Kensington convirtió a Escobedo en una figura internacional. El proyecto reinterpretó materiales y geometrías mexicanas en uno de los programas arquitectónicos más prestigiosos del mundo.
La Tallera Siqueiros (Cuernavaca, México)
La intervención del histórico espacio fundado por David Alfaro Siqueiros redefinió la relación entre museo, plaza pública y comunidad, convirtiéndose en uno de los proyectos más celebrados de su carrera temprana.
Hotel Boca Chica (Acapulco, México)
La renovación de este ícono modernista ayudó a posicionar a su estudio al recuperar el espíritu arquitectónico del Acapulco de mediados del siglo XX.
Ray Harlem (Nueva York, Estados Unidos)
Desarrollado junto a Handel Architects, este complejo de uso mixto albergará la nueva sede permanente del National Black Theatre, uno de los proyectos culturales más relevantes actualmente en Harlem.
Tang Wing del Met (Nueva York, Estados Unidos)
Aunque su apertura está prevista para 2030, muchos especialistas consideran que será la obra que definirá una nueva etapa en la trayectoria de Escobedo. Además de transformar uno de los museos más visitados del mundo, el proyecto representa un momento histórico para la arquitectura mexicana contemporánea.
Un nombre mexicano en la élite de la arquitectura global
La historia de Frida Escobedo es también la de una generación de arquitectos mexicanos que han llevado su lenguaje creativo más allá de las fronteras nacionales. Con la construcción de la nueva ala del Met ya en marcha, su nombre quedará inscrito en uno de los capítulos más importantes de la arquitectura cultural del siglo XXI.