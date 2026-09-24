A Taylor Swift le gusta trabajar con mexicanos: “El Chivo” Lubezki es el cinefotógrafo de su nuevo video, 'Patient Zero'

Taylor Swift volvió a sorprender a sus seguidores con el primer adelanto de Patient Zero, su próximo videoclip, que se estrenará el 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026. La cantante no solo reunió frente a la cámara a Dakota Johnson y Colin Farrell , sino que también incorporó detrás de ella a uno de los nombres más prestigiosos de la industria cinematográfica: Emmanuel "El Chivo" Lubezki.
El director de fotografía mexicano, ganador de tres premios Oscar, es el responsable de la imagen de esta nueva producción, marcando una de las colaboraciones más ambiciosas en la carrera visual de la artista.