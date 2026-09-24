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Espectáculos

A Taylor Swift le gusta trabajar con mexicanos: “El Chivo” Lubezki es el cinefotógrafo de su nuevo video, 'Patient Zero'

Taylor Swift vuelve a apostar por talento mexicano de primer nivel. Su nuevo videoclip, 'Patient Zero', cuenta con la fotografía del mexicano Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar.
jue 24 septiembre 2026 10:27 AM
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Emmanuel "El Chivo" Lubezki es el director de fotografía del nuevo video musical de Taylor Swift, "Patient Zero". (Getty Images)

Taylor Swift volvió a sorprender a sus seguidores con el primer adelanto de Patient Zero, su próximo videoclip, que se estrenará el 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026. La cantante no solo reunió frente a la cámara a Dakota Johnson y Colin Farrell , sino que también incorporó detrás de ella a uno de los nombres más prestigiosos de la industria cinematográfica: Emmanuel "El Chivo" Lubezki.

El director de fotografía mexicano, ganador de tres premios Oscar, es el responsable de la imagen de esta nueva producción, marcando una de las colaboraciones más ambiciosas en la carrera visual de la artista.

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Emmanuel Lubezki llega al universo de Taylor Swift

El teaser de apenas 13 segundos fue suficiente para generar conversación entre los seguidores de la cantante. Además de mostrar una atmósfera melancólica y cinematográfica, los créditos revelaron un dato inesperado: la fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki.

Considerado uno de los cinefotógrafos más influyentes de las últimas décadas, Lubezki ha construido una filmografía que incluye títulos como Birdman, Gravity y The Revenant. Su estilo, caracterizado por el uso de luz natural, largos planos secuencia y una cámara inmersiva, redefinió la estética del cine contemporáneo y le valió tres premios Oscar consecutivos.

La conexión mexicana del proyecto va más allá de la participación de Emmanuel Lubezki.

Todo apunta a que la producción de "Patient Zero" fue realizada en la Fundación Casa Wabi, el reconocido centro cultural y residencia artística ubicado en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca. El espacio, fundado por el artista Bosco Sodi y célebre por su arquitectura integrada al paisaje del Pacífico mexicano, sirvió como escenario para estas primeras imágenes que ya se convirtieron en las más comentadas de esta nueva era de Taylor Swift.

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"Patient Zero", un videoclip con ambiciones cinematográficas

La presencia de Lubezki refuerza la idea de que "Patient Zero" será mucho más que un videoclip convencional. Las primeras imágenes muestran cementerios, cuerpos sumergiéndose en el agua, rosas negras y personajes atrapados en una narrativa cargada de misterio.

El proyecto está protagonizado por Taylor Swift junto a Dakota Johnson y Colin Farrell, dos actores con sólidas trayectorias en Hollywood. Aunque la cantante no ha revelado detalles sobre la historia, los elementos visuales sugieren una propuesta cercana al lenguaje cinematográfico que ha caracterizado algunos de sus trabajos más recientes.

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La relación de Taylor Swift con los grandes cinefotógrafos mexicanos

La colaboración con Lubezki también continúa una tradición dentro de la carrera audiovisual de Swift. En años recientes ha trabajado con destacados directores de fotografía como Rodrigo Prieto, otro mexicano reconocido por sus colaboraciones con Martin Scorsese y Alejandro González Iñárritu. Prieto estuvo detrás de videoclips como "The Man", "Fortnight" y "The Fate of Ophelia".

Ahora, con la incorporación de Lubezki, la cantante suma a otro referente del cine mundial a su universo creativo, consolidando una estrategia que acerca cada vez más sus producciones musicales al lenguaje de las grandes películas.

¿Cuándo se estrena Patient Zero?

El videoclip completo de "Patient Zero" se estrenará el próximo 27 de septiembre durante la transmisión de los MTV Video Music Awards 2026. La canción formará parte de The Life of a Showgirl: The Encore, la edición ampliada de su más reciente álbum.

Para los seguidores mexicanos, el lanzamiento tiene un atractivo adicional: ver cómo uno de los artistas más influyentes del cine nacional pone su mirada al servicio de la estrella pop más importante del planeta.

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Taylor Swift

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