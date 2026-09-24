A Taylor Swift le gusta trabajar con mexicanos: “El Chivo” Lubezki es el cinefotógrafo de su nuevo video, 'Patient Zero'

Emmanuel Lubezki llega al universo de Taylor Swift

El teaser de apenas 13 segundos fue suficiente para generar conversación entre los seguidores de la cantante. Además de mostrar una atmósfera melancólica y cinematográfica, los créditos revelaron un dato inesperado: la fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki.



Considerado uno de los cinefotógrafos más influyentes de las últimas décadas, Lubezki ha construido una filmografía que incluye títulos como Birdman, Gravity y The Revenant. Su estilo, caracterizado por el uso de luz natural, largos planos secuencia y una cámara inmersiva, redefinió la estética del cine contemporáneo y le valió tres premios Oscar consecutivos.

La conexión mexicana del proyecto va más allá de la participación de Emmanuel Lubezki.

Todo apunta a que la producción de "Patient Zero" fue realizada en la Fundación Casa Wabi, el reconocido centro cultural y residencia artística ubicado en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca. El espacio, fundado por el artista Bosco Sodi y célebre por su arquitectura integrada al paisaje del Pacífico mexicano, sirvió como escenario para estas primeras imágenes que ya se convirtieron en las más comentadas de esta nueva era de Taylor Swift.

