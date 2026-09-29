Tu red social (la de verdad) también es parte de tu salud

Qué funciona (y no es tan complicado)

La OMS enumera lo que sí ayuda a las personas mayores: grupos comunitarios, actividades artísticas y culturales, voluntariado y proyectos que reúnan a distintas generaciones. Todo apunta a lo mismo: hacer cosas con otros, de manera regular, y de preferencia algo que te guste. También cuentan los gestos pequeños, como saludar al vecino, llamar a una amiga o dejar el celular a un lado durante la comida.

Ese es justo el punto de partida de algunos modelos de salud que ya ponen la convivencia junto al seguimiento médico. Es el caso de Koltin, la membresía para mayores de 50, que incluye un componente de comunidad pensado para que moverse y hacer amigos vayan en el mismo paquete. Si una revisión detecta pérdida de masa muscular, por ejemplo, la receta puede ser una clase de tai chi, con el bono de que sales con planes para el fin de semana.

¿Cómo se ve eso en la práctica? En Casa Koltin, en la Ciudad de México, hay clases presenciales para el cuerpo, como yoga, pilates, ritmos latinos y danza terapia, y otras más de cabeza y ánimo, como pintura, escritura, club de lectura, cine, arteterapia y hasta tardes de juegos. Hay incluso un espacio llamado Entre Generaciones, para juntar a gente de edades distintas. Y para quienes viven fuera de la capital, hay programación virtual de lunes a viernes, con yoga, tai chi, meditación, cine club y pintura, transmitida en vivo por YouTube y Facebook en @somoskoltin . Así, el código postal deja de ser pretexto para quedarse fuera.

El ánimo también lo resiente, quienes se sienten solos tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión, y la soledad se vincula con ansiedad. (Cortesía)

Aquí va el ejercicio, y conviene hacerlo con honestidad, si esta semana tuvieras un problema, ¿tendrías con quién hablarlo o a quién pedirle ayuda?

Si tu respuesta fue un "sí" rápido y con nombres, felicidades, tienes red. Si dudaste, o te salió un "pues... no sé" o de plano un "no", probablemente tu núcleo social es muy pequeño o casi inexistente. No es una condena ni un defecto tuyo, es una señal, igual que la presión alta o el colesterol, y se puede atender.

El 1ero de octubre se conmemora el Día Mundial del Adulto Mayor, es por esto que importa destacar que hoy en día una de cada cuatro personas mayores dijo no sentirse cómoda hablando de sus asuntos personales con ningún familiar, y más de una de cada cinco no tiene un pariente lo bastante cercano para pedirle apoyo.

La buena noticia es que el remedio es poco médico: apuntarte a una clase, retomar esa llamada pendiente, unirte a un club. Empieza por algo pequeño esta semana. Tu yo del futuro te lo va a agradecer, y tu salud también.