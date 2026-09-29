Tu red social (la de verdad) también es parte de tu salud

Tienes un plan de ejercicio, un doctor de confianza y hasta una app que te recuerda tomar agua. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste una plática larga, de esas sin prisa, con alguien que no fuera para resolver un pendiente?
La pregunta no es cursi. La Organización Mundial de la Salud le dedicó en 2025 su primer informe mundial a la conexión social, y las cifras sorprenden: una de cada seis personas en el planeta se siente sola, y esa soledad se asocia con más de 871,000 muertes al año, unas cien cada hora.
Ese mismo año, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó su primera resolución sobre el tema y la OMS lanzó una campaña llamada "No estás solo". Cuando los organismos de salud más grandes del mundo se ponen a hablar de amistades, algo importa.
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Estar solo no es lo mismo que sentirse solo
Los especialistas separan dos cosas que solemos mezclar. La soledad es una sensación, es ese vacío que aparece cuando las relaciones que tienes no son las que quisieras. El aislamiento social es un hecho, simplemente hay pocos contactos en tu día a día. Puedes vivir solo y tener una vida social envidiable, o estar en una casa llena de gente y sentirte en otro planeta.
Con los años, el riesgo crece. La jubilación te quita la rutina y los compañeros de oficina, la viudez cambia la vida en casa, los amigos se mudan o se van. La OMS calcula que hasta una de cada tres personas mayores vive aislamiento social. En México, el INEGI contó 1.7 millones de personas de 60 años o más que viven solas, más o menos una de cada diez. Y según la ENSANUT 2021, casi 31% de las personas de 65 o más dijo que le falta compañía; entre quienes viven solas, la cifra llega a 47%.
Pertenecer pesa más que compartir techo
Uno de los estudios más citados en el tema, un meta análisis de 148 investigaciones publicado en PLOS Medicine, encontró que quienes tenían relaciones sociales sólidas mostraban 50% más probabilidad de sobrevivir durante el periodo estudiado, un efecto comparable al de dejar de fumar. Ojo con el detalle: el vínculo era más fuerte cuando se medía la vida social en grande (pertenecer a grupos, tener amigos, participar en actividades) que cuando solo se veía si la persona vivía acompañada. Importa más tener una comunidad que tener roommate. (Los estudios muestran asociaciones, no causas comprobadas, pero el patrón se repite una y otra vez.)
Sentirse solo también se nota en el ánimo, quienes se sienten así tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión, y la soledad también se vincula con ansiedad.
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Qué funciona (y no es tan complicado)
La OMS enumera lo que sí ayuda a las personas mayores: grupos comunitarios, actividades artísticas y culturales, voluntariado y proyectos que reúnan a distintas generaciones. Todo apunta a lo mismo: hacer cosas con otros, de manera regular, y de preferencia algo que te guste. También cuentan los gestos pequeños, como saludar al vecino, llamar a una amiga o dejar el celular a un lado durante la comida.
Ese es justo el punto de partida de algunos modelos de salud que ya ponen la convivencia junto al seguimiento médico. Es el caso de Koltin, la membresía para mayores de 50, que incluye un componente de comunidad pensado para que moverse y hacer amigos vayan en el mismo paquete. Si una revisión detecta pérdida de masa muscular, por ejemplo, la receta puede ser una clase de tai chi, con el bono de que sales con planes para el fin de semana.
¿Cómo se ve eso en la práctica? En Casa Koltin, en la Ciudad de México, hay clases presenciales para el cuerpo, como yoga, pilates, ritmos latinos y danza terapia, y otras más de cabeza y ánimo, como pintura, escritura, club de lectura, cine, arteterapia y hasta tardes de juegos. Hay incluso un espacio llamado Entre Generaciones, para juntar a gente de edades distintas. Y para quienes viven fuera de la capital, hay programación virtual de lunes a viernes, con yoga, tai chi, meditación, cine club y pintura, transmitida en vivo por YouTube y Facebook en @somoskoltin . Así, el código postal deja de ser pretexto para quedarse fuera.
Aquí va el ejercicio, y conviene hacerlo con honestidad, si esta semana tuvieras un problema, ¿tendrías con quién hablarlo o a quién pedirle ayuda?
Si tu respuesta fue un "sí" rápido y con nombres, felicidades, tienes red. Si dudaste, o te salió un "pues... no sé" o de plano un "no", probablemente tu núcleo social es muy pequeño o casi inexistente. No es una condena ni un defecto tuyo, es una señal, igual que la presión alta o el colesterol, y se puede atender.
El 1ero de octubre se conmemora el Día Mundial del Adulto Mayor, es por esto que importa destacar que hoy en día una de cada cuatro personas mayores dijo no sentirse cómoda hablando de sus asuntos personales con ningún familiar, y más de una de cada cinco no tiene un pariente lo bastante cercano para pedirle apoyo.
La buena noticia es que el remedio es poco médico: apuntarte a una clase, retomar esa llamada pendiente, unirte a un club. Empieza por algo pequeño esta semana. Tu yo del futuro te lo va a agradecer, y tu salud también.