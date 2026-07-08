Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su romance en Instagram con fotos tomadas antes de la boda de Taylor Swift

Tras casi cuatro años de relación, Brad Pitt e Inés de Ramón compartieron por primera vez imágenes juntos en Instagram antes de asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
mié 08 julio 2026 11:48 AM
Añadir Quién en Google
brad-pitt-ines-de-ramon-foto-instagram.jpg
Brad Pitt e Inés de Ramón (Instagram)
Publicidad

Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su relación en Instagram

Las imágenes fueron tomadas antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y publicadas por la estilista Laurie Zanoletti.

"Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York", escribió Zanoletti.

Poco después, Inés de Ramón las republicó en sus historias de Instagram acompañadas por la canción "Lover" de Taylor Swift, un gesto que muchos interpretaron como una declaración pública de su relación.

Brad Pitt e Inés de Ramón fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a finales de 2022, cuando fueron vistos juntos en un concierto de Bono en Los Ángeles. Desde entonces, han preferido mantener un perfil discreto, aunque en los últimos dos años han hecho algunas apariciones públicas en eventos como el Gran Premio de Gran Bretaña y el Festival de Cine de Venecia.

Brad Pitt Inés de Ramón
Brad Pitt Inés de Ramón (Getty Images)

Publicidad

¿Quién es Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt?

Inés de Ramón, de 33 años, es una ejecutiva especializada en la industria de la joyería. A lo largo de su carrera ha trabajado para firmas como Christie's, De Grisogono y Anita Ko Jewelry, donde ocupó un cargo directivo.

Antes de iniciar su relación con Brad Pitt estuvo casada con el actor Paul Wesley, protagonista de The Vampire Diaries, matrimonio que concluyó en 2024.

paul-wesley-divorcio-ines-ramon
Paul Wesley solicitó el divorcio de Inés de Ramon (Instagram/Paul Wesley)

Aunque suele mantenerse alejada de los reflectores, su nombre ha cobrado relevancia desde que comenzó su relación con el ganador del Oscar. Sin embargo, ha evitado conceder entrevistas sobre su vida privada y continúa enfocada en su carrera profesional.

Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que la relación se ha consolidado con el paso del tiempo. De hecho, fuentes cercanas a la pareja aseguraron a Page Six que que Inés se mudó a la casa del actor en 2025 y que ambos comparten una vida tranquila lejos de la vida pública.

Publicidad

Tags

Brad Pitt Ines de Ramon

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad