Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su romance en Instagram con fotos tomadas antes de la boda de Taylor Swift

La pareja apareció por primera vez en fotografías compartidas en la plataforma, una señal de que su historia atraviesa uno de sus momentos más sólidos.
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Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su relación en Instagram
Las imágenes fueron tomadas antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y publicadas por la estilista Laurie Zanoletti.
"Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York", escribió Zanoletti.
Poco después, Inés de Ramón las republicó en sus historias de Instagram acompañadas por la canción "Lover" de Taylor Swift, un gesto que muchos interpretaron como una declaración pública de su relación.
Brad Pitt e Inés de Ramón fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a finales de 2022, cuando fueron vistos juntos en un concierto de Bono en Los Ángeles. Desde entonces, han preferido mantener un perfil discreto, aunque en los últimos dos años han hecho algunas apariciones públicas en eventos como el Gran Premio de Gran Bretaña y el Festival de Cine de Venecia.
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¿Quién es Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt?
Inés de Ramón, de 33 años, es una ejecutiva especializada en la industria de la joyería. A lo largo de su carrera ha trabajado para firmas como Christie's, De Grisogono y Anita Ko Jewelry, donde ocupó un cargo directivo.
Antes de iniciar su relación con Brad Pitt estuvo casada con el actor Paul Wesley, protagonista de The Vampire Diaries, matrimonio que concluyó en 2024.
Aunque suele mantenerse alejada de los reflectores, su nombre ha cobrado relevancia desde que comenzó su relación con el ganador del Oscar. Sin embargo, ha evitado conceder entrevistas sobre su vida privada y continúa enfocada en su carrera profesional.
Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que la relación se ha consolidado con el paso del tiempo. De hecho, fuentes cercanas a la pareja aseguraron a Page Six que que Inés se mudó a la casa del actor en 2025 y que ambos comparten una vida tranquila lejos de la vida pública.