Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su romance en Instagram con fotos tomadas antes de la boda de Taylor Swift

Brad Pitt e Inés de Ramón hacen oficial su relación en Instagram

Las imágenes fueron tomadas antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y publicadas por la estilista Laurie Zanoletti.

"Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York", escribió Zanoletti.

Poco después, Inés de Ramón las republicó en sus historias de Instagram acompañadas por la canción "Lover" de Taylor Swift, un gesto que muchos interpretaron como una declaración pública de su relación.

Brad Pitt e Inés de Ramón fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a finales de 2022, cuando fueron vistos juntos en un concierto de Bono en Los Ángeles. Desde entonces, han preferido mantener un perfil discreto, aunque en los últimos dos años han hecho algunas apariciones públicas en eventos como el Gran Premio de Gran Bretaña y el Festival de Cine de Venecia.