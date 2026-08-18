‘Rey Lear’ regresa al Teatro Helénico: fechas, boletos y por qué esta versión de Shakespeare sigue siendo vigente

Aquí, Lear ya no es un rey. Es un director teatral que decide entregar su compañía a sus hijas, una decisión que desencadena una cadena de traiciones, disputas de poder y fracturas familiares que terminan por derrumbar todo aquello que creía controlar.

Momemto en la puesta en esena Rey Lear. (Gerardo Luna / Cortesía. )

Shakespeare para una época obsesionada con el reconocimiento

La inteligencia de esta versión radica en entender que la tragedia de Lear no habla únicamente de coronas o reinos. Habla del deseo de ser reconocido, del miedo al abandono y de la necesidad humana de sentirse amado. Temas que hoy resultan tan familiares como en la Inglaterra isabelina.

Rogel apuesta por una puesta en escena sobria que concentra la atención en los personajes y en las tensiones que los atraviesan: la ambición, la traición, la necesidad de validación y los complejos vínculos familiares. El resultado es una lectura que actualiza el clásico sin traicionar su esencia.

La célebre frase de la obra —“nacemos llorando en este gran escenario de locos”— funciona aquí como una declaración de principios. Más que una tragedia sobre un hombre poderoso, Rey Lear se convierte en una reflexión sobre la fragilidad compartida y la vulnerabilidad que habita incluso a quienes parecen tenerlo todo.

