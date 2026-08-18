Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

‘Rey Lear’ regresa al Teatro Helénico: fechas, boletos y por qué esta versión de Shakespeare sigue siendo vigente

Luis de Tavira encabeza el regreso de Rey Lear al Teatro Helénico en una versión contemporánea que convierte la tragedia de Shakespeare en un espejo incómodo de nuestro tiempo.
mar 18 agosto 2026 11:15 AM
Añadir Quién en Google
rey-lear-.jpg
Luis de Tavira protagoniza 'Rey Lear'. (Cortesía / Alberto Hidalgo. )

Hay historias que sobreviven a los siglos porque hablan de algo que nunca cambia. Rey Lear es una de ellas. Cuatrocientos años después de que William Shakespeare escribiera la tragedia sobre un hombre incapaz de distinguir entre el amor verdadero y la adulación, la obra vuelve a demostrar que sus preguntas siguen siendo profundamente contemporáneas.

Tras una primera temporada que encontró eco entre el público mexicano, la adaptación dirigida, traducida y versionada por Angélica Rogel y protagonizada por Luis de Tavira, regresa al Teatro Helénico con una propuesta que evita la solemnidad de la recreación histórica para instalar el conflicto en un territorio mucho más cercano: el propio mundo del teatro.

Publicidad

Aquí, Lear ya no es un rey. Es un director teatral que decide entregar su compañía a sus hijas, una decisión que desencadena una cadena de traiciones, disputas de poder y fracturas familiares que terminan por derrumbar todo aquello que creía controlar.

REY LEAR_FOTO_GERARDO LUNA SC (4).JPG
Momemto en la puesta en esena Rey Lear. (Gerardo Luna / Cortesía. )

Shakespeare para una época obsesionada con el reconocimiento

La inteligencia de esta versión radica en entender que la tragedia de Lear no habla únicamente de coronas o reinos. Habla del deseo de ser reconocido, del miedo al abandono y de la necesidad humana de sentirse amado. Temas que hoy resultan tan familiares como en la Inglaterra isabelina.

Rogel apuesta por una puesta en escena sobria que concentra la atención en los personajes y en las tensiones que los atraviesan: la ambición, la traición, la necesidad de validación y los complejos vínculos familiares. El resultado es una lectura que actualiza el clásico sin traicionar su esencia.

La célebre frase de la obra —“nacemos llorando en este gran escenario de locos”— funciona aquí como una declaración de principios. Más que una tragedia sobre un hombre poderoso, Rey Lear se convierte en una reflexión sobre la fragilidad compartida y la vulnerabilidad que habita incluso a quienes parecen tenerlo todo.

Publicidad

Luis de Tavira encabeza un elenco de alto calibre

Uno de los mayores atractivos de esta temporada es la presencia de Luis de Tavira en el papel estelar. Considerado una de las figuras fundamentales del teatro mexicano, el actor aporta a Lear una complejidad particular que dialoga con el peso histórico del personaje y con la nueva lectura propuesta por la producción.

Lo acompañan Diana Sedano, Mariana Gajá, Mayra Batalla, Mauricio García Lozano, Alejandro Morales, Raúl Villegas, Roberto Pichardo, Erika de la Llave y Rodrigo Virago, conformando un elenco que reúne algunas de las voces más sólidas de la escena nacional.

REY LEAR_FOTO_GERARDO LUNA SC (3).JPG
Momento en el montaje teatral Rey Lear. (Gerardo Luna / Cortesía. )

Fechas y boletos para ver Rey Lear

La segunda temporada de Rey Lear se presentará en el Teatro Helénico del 3 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Las funciones serán jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas.

Los boletos tienen precios de $750 y $525 pesos en planta baja, y $375 pesos en planta alta. Además, existe una promoción especial vigente hasta el 3 de septiembre.

En tiempos donde la conversación pública parece dominada por luchas de poder, liderazgos frágiles y relaciones marcadas por la necesidad de aprobación, el regreso de Rey Lear recuerda algo esencial: las grandes tragedias sobreviven porque siguen hablando de nosotros.

Publicidad

Tags

Teatros

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad