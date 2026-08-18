‘Rey Lear’ regresa al Teatro Helénico: fechas, boletos y por qué esta versión de Shakespeare sigue siendo vigente

Hay historias que sobreviven a los siglos porque hablan de algo que nunca cambia. Rey Lear es una de ellas. Cuatrocientos años después de que William Shakespeare escribiera la tragedia sobre un hombre incapaz de distinguir entre el amor verdadero y la adulación, la obra vuelve a demostrar que sus preguntas siguen siendo profundamente contemporáneas.
Tras una primera temporada que encontró eco entre el público mexicano, la adaptación dirigida, traducida y versionada por Angélica Rogel y protagonizada por Luis de Tavira, regresa al Teatro Helénico con una propuesta que evita la solemnidad de la recreación histórica para instalar el conflicto en un territorio mucho más cercano: el propio mundo del teatro.