Hermès convierte sus escaparates en un homenaje al arte mexicano

¿Qué es Mestiz y cómo es su colaboración con Hermès?

Detrás de esta propuesta tan única está Mestiz, un estudio de diseño fundado por Daniel Valero en San Miguel de Allende. Daniel es originario de Saltillo y ha puesto en el mapa una colección de tapetes, cestas, piezas de cerámica y objetos que celebran el trabajo hecho a mano y reivindican el enorme valor de la tradición artesanal.

En 2021, protagonizó Tejiendo México, un recorrido que demostraba que el diseño mexicano y la sostenibilidad hacen una dupla imbatible. Y todo su trabajo hasta ahora es justo lo que sucede en Mestiz: Cada pieza nace del encuentro entre el diseñador y los artesanos, convirtiéndose en una conversación sobre el origen, la cultura y las técnicas que han pasado de generación en generación. Durante casi veinte años, el creativo ha construido un universo donde el diseño eleva cualquier espacio, pero también fortalece el vínculo con quienes dominan el oficio artesanal.

Con una estética inspirada por la naturaleza y la vida marina, Hermès le dio un giro a sus vitrinas mexicanas por tercer año consecutivo junto a Mestiz. El taller transformó los escaparates de Hermès con flores gigantes, tulipanes, mariposas, peces, cangrejos y algunas formas orgánicas en una paleta de colores muy vibrantes en un universo divertido donde la artesanía y las icónicas bolsas de la maison conviven en perfecta armonía.

Esta reinterpretación del universo de la casa con un estilo mucho más contemporáneo refleja la riqueza artesanal de nuestro país.