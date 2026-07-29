El lujo y la artesanía se unieron en una misma propuesta y por tercer año consecutivo. Hermès y Mestiz han apostado por convertir al trabajo artesanal en el protagonista de los escaparates de la maison, para convertirlo en un homenaje único y lleno de color a la artesanía mexicana y su savoir-faire. Se trata de una de las colaboraciones que mejor demuestra cómo la artesanía puede convertirse en una auténtica expresión de lujo, gracias a figuras de mimbre llenas de color, creatividad y el sello inconfundible de la tradición mexicana.
Hermès convierte sus escaparates en un homenaje al arte mexicano
¿Qué es Mestiz y cómo es su colaboración con Hermès?
Detrás de esta propuesta tan única está Mestiz, un estudio de diseño fundado por Daniel Valero en San Miguel de Allende. Daniel es originario de Saltillo y ha puesto en el mapa una colección de tapetes, cestas, piezas de cerámica y objetos que celebran el trabajo hecho a mano y reivindican el enorme valor de la tradición artesanal.
En 2021, protagonizó Tejiendo México, un recorrido que demostraba que el diseño mexicano y la sostenibilidad hacen una dupla imbatible. Y todo su trabajo hasta ahora es justo lo que sucede en Mestiz: Cada pieza nace del encuentro entre el diseñador y los artesanos, convirtiéndose en una conversación sobre el origen, la cultura y las técnicas que han pasado de generación en generación. Durante casi veinte años, el creativo ha construido un universo donde el diseño eleva cualquier espacio, pero también fortalece el vínculo con quienes dominan el oficio artesanal.
Con una estética inspirada por la naturaleza y la vida marina, Hermès le dio un giro a sus vitrinas mexicanas por tercer año consecutivo junto a Mestiz. El taller transformó los escaparates de Hermès con flores gigantes, tulipanes, mariposas, peces, cangrejos y algunas formas orgánicas en una paleta de colores muy vibrantes en un universo divertido donde la artesanía y las icónicas bolsas de la maison conviven en perfecta armonía.
Esta reinterpretación del universo de la casa con un estilo mucho más contemporáneo refleja la riqueza artesanal de nuestro país.
¿Dónde están las vitrinas de Hermès intervenidas por Mestiz?
Hermès cuenta actualmente con seis boutiques en México, distribuidas entre Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara. Si visitas alguna de ellas, vale la pena detenerse a descubrir el trabajo artesanal que hay detrás de cada pieza. En particular, la boutique de El Palacio de Hierro Polanco se consolida como un espacio donde la maison francesa continúa reafirmando su compromiso con la artesanía, demostrando que la moda, el diseño y los oficios tradicionales pueden convivir en una misma conversación.
Ya lo sabíamos y hoy es imposible ignorarlo: México está de moda. Desde hace años, la riqueza artesanal del país ha inspirado a algunas de las firmas y creativos más importantes del mundo, dando vida a colaboraciones y diseños que trascienden las tendencias para celebrar el valor de nuestras tradiciones. Más que un elemento estético, la artesanía se ha consolidado como un pilar de la industria creativa, capaz de transmitir identidad, preservar técnicas ancestrales y contar historias a través de cada pieza. En ese camino, la moda ha encontrado una poderosa forma de dar visibilidad al trabajo de los artesanos y demostrar que el verdadero lujo también nace de la herencia cultural y el oficio hecho a mano.